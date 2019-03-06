Джон Терри
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#Джон Терри #Астон Вилла #Чемпионшип

Гляньте, как Джон Терри чеканит блин (блин? да). Очень технично!

06 марта 2019, 18:59

Без предисловий: Джон Терри опубликовал короткое видео с домашней кухни: жарит блин на сковороде, подбрасывает его на ногу, мягко ловит и кидает обратно. Мастер.

В подписи к видео Терри пишет:  «Не волнуйтесь. Я не буду его есть. Это для [жены] Тони».

С Тони Джон познакомился почти 20 лет назад. В 2006-м у пары родились двойняшки. Многие помнят, как Терри признался, что изменял жене с женой партнера по сборной Англии Уэйна Бриджа: был большой скандал, в Англии шумно обсуждали моральный уровень лидера, а сам Бридж вскоре отказался от приглашений в сборную. Тони простила Джона, сейчас у них все хорошо.

Прошлым летом Терри почти перешел в «Спартак». Все сорвалось в последний момент из-за семейных обстоятельств. Позднее агент Марко Трабукки, в то время приближенный к руководству клуба, рассказал о причине более подробно: «Джон уже получил российскую визу, был заказан чартер, но накануне отлета в Москву ему позвонили из школы с просьбой забрать домой 13-летнюю дочку. Впервые за все время ее учебы. У девочки был стресс, депрессия, она просила отца не уезжать в Россию. Терри дрогнул и отступил».

инстаграм Тони Терри

С октября Терри работает ассистентом тренера в «Астон Вилле», куда он пришел вместе с новым главным Дином Смитом. Пока у них выходит не очень: клуб болтается на 11-м месте Чемпионшипа, и у него всего две победы в десяти последних матчах. 

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