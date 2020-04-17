Джон Терри

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Футбол
Терри не перешел в «Спартак» из-за дочки. Она считала, что в России по улицам гуляют медведи 🐻
#Джон Терри
Футбол
«Астон Вилла» с Терри вышла в АПЛ. Она обыграла в финале Чемпионшипа «Дерби» Лэмпарда
#Чемпионшип
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Терри чокнут на приметах и ритуалах. Мочился с Лэмпардом в один писсуар, верил в счастливые стельки, слушал только Usher
#Джон Терри
Неизвестный пацан – новый лидер «Челси»: ездит без прав, дружит с Терри
#Тэмми Абрахам
Гляньте, как Джон Терри чеканит блин (блин? да). Очень технично!
#Джон Терри
#Джон Терри
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