Терри чокнут на приметах и ритуалах. Мочился с Лэмпардом в один писсуар, верил в счастливые стельки, слушал только Usher

Английские журналисты миллион раз спрашивали у Терри о суевериях. Все он собрал в одном большом интервью для The Sun:

🚌 Каждый раз занимал одно и то же место в клубном автобусе. Однажды даже поругался с Эшли Коулом, когда тот забылся и занял место.

🚗 Такая же тема и с парковкой на базе: Терри приезжал пораньше перед тренировками и занимал одно и то же место. Он просил администраторов написать там его фамилию и инициалы, но те так и не сделали.

🤝 Еще в 1995-м, когда играл за молодежку «Вест Хэма», он придумал счастливые стельки. В них Терри становился лучшим игроком года.

«Я потерял их перед матчем в Барселоне в 2005-м. Понял, что это провал: моя карьера закончена. Спустя много лет вспомнил об этом и посмеялся. Не так уж и сильно ее разрушили потерянные стельки».

Однажды первом матче 1/8 финала ЛЧ «Челси» проиграл 1:2. Перед ответным матчем Терри попросил стельки у Лэмпарда – «Челси» выиграл 4:2. С тех пор Терри играл в стельках Лэмпарда.

«Это совершенно правдивая история. Лэмпси посмотрел на меня, как на придурка, но одолжил стельки. После победы я не отдал ему их, а он посмеялся и сказал, чтобы я носил их на удачу. Лишь бы «Челси» побеждал»

🎤 Терри всегда слушал одни и те же треки Usher перед матчами. «Это хорошая ритмичная музыка. Она здорово настраивала меня».

✂️ Терри отрезал одинаковые ленты для гетр, специально замеряя их на глаз. Иногда даже использовал линейку. Если не успевал это делать сам, то просил администраторов «Челси».