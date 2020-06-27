- Джон Терри
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- Фрэнк Лэмпард
- Челси
- Вест Хэм
Терри чокнут на приметах и ритуалах. Мочился с Лэмпардом в один писсуар, верил в счастливые стельки, слушал только Usher
«Самый большой параноик, который со мной когда-либо играл, – это Терри. Однажды он подошел ко мне:
– Фрэнк, давай так. Сначала я мочусь в писсуар по центру, потом – ты.
– Джон, ты что, дурак?
– Нет-нет, так надо.
Ну ладно. Я сделал так, как просил Джон. Интересное совпадение, но мы выиграли. После этого матча – я уже не помню, с кем он был – мы повторяли ритуал каждую игру. Сумасшествие, но это работало».
Фрэнк Лэмпард обалдевал с Терри. Как и Дрогба, Эссьен, Чех и другие игроки «Челси». Никто так странно не готовился к матчам. Терри – огромных набор суеверий. Он повторял их, когда только пробивался к первому золоту Премьер-лиги и не бросил даже после Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Английские журналисты миллион раз спрашивали у Терри о суевериях. Все он собрал в одном большом интервью для The Sun:
🚌 Каждый раз занимал одно и то же место в клубном автобусе. Однажды даже поругался с Эшли Коулом, когда тот забылся и занял место.
🚗 Такая же тема и с парковкой на базе: Терри приезжал пораньше перед тренировками и занимал одно и то же место. Он просил администраторов написать там его фамилию и инициалы, но те так и не сделали.
🤝 Еще в 1995-м, когда играл за молодежку «Вест Хэма», он придумал счастливые стельки. В них Терри становился лучшим игроком года.
«Я потерял их перед матчем в Барселоне в 2005-м. Понял, что это провал: моя карьера закончена. Спустя много лет вспомнил об этом и посмеялся. Не так уж и сильно ее разрушили потерянные стельки».
Однажды первом матче 1/8 финала ЛЧ «Челси» проиграл 1:2. Перед ответным матчем Терри попросил стельки у Лэмпарда – «Челси» выиграл 4:2. С тех пор Терри играл в стельках Лэмпарда.
«Это совершенно правдивая история. Лэмпси посмотрел на меня, как на придурка, но одолжил стельки. После победы я не отдал ему их, а он посмеялся и сказал, чтобы я носил их на удачу. Лишь бы «Челси» побеждал»
🎤 Терри всегда слушал одни и те же треки Usher перед матчами. «Это хорошая ритмичная музыка. Она здорово настраивала меня».
✂️ Терри отрезал одинаковые ленты для гетр, специально замеряя их на глаз. Иногда даже использовал линейку. Если не успевал это делать сам, то просил администраторов «Челси».
В том же интервью для The Sun Терри говорил: «За всю карьеру у меня накопилось более 50 суеверий. Многие годы я исполнял их все: начинал с самого утра и тратил все время до матча».
Когда Терри стал тренером, его вновь спросили про суеверия. В этот раз он отшутился: «Главное – поговорить с игроками перед матчем. Если сказать им правильные слова, то все пройдет прекрасно без всяких лент, шнурков и обычаев».