Джон Терри

Лента
Материалы
Новости
Терри чокнут на приметах и ритуалах. Мочился с Лэмпардом в один писсуар, верил в счастливые стельки, слушал только Usher
#Джон Терри
Неизвестный пацан – новый лидер «Челси»: ездит без прав, дружит с Терри
#Тэмми Абрахам
Гляньте, как Джон Терри чеканит блин (блин? да). Очень технично!
#Джон Терри
#Джон Терри