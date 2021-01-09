Пацан из «Астон Виллы» обменялся футболками с Фабиньо. Потом догнал – и забрал свою обратно
«Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу» (4:1) в Кубке Англии. Единственный гол в составе «Астон Виллы» забил 17-летний Луи Бэрри. После матча он поговорил с Фабиньо, дальше они поменялись футболками. Потом к Бэрри подошел один из сотрудников клуба. Через пару секунд Бэрри уже догнал Фабиньо, чтобы забрать футболку обратно.
Бэрри рассказывал в интервью: «Я почти отдал ее. Потом вспомнил, что это моя дебютная футболка. Спасибо Фабиньо – получил ее обратно. Благодарю его, что отдал мне свою. Теперь у меня есть две футболки». Еще Бэрри сказал, что его семья смотрела матч по телевизору. Гол за «Астон Виллу» в таком матче – лучший момент в жизни.
Его мяч получился таким:
Бэрри попал в состав «Астон Виллы», потому что вся основа сидит на карантине из-за коронавируса. Он родился в Бирмингеме, играл за «Вест Бромвич» до 15 лет, но уехал в «Барселону». В академию позвали три человека, которые потом уволились из клуба. «Барса» еще не перечислила «Вест Бромвичу» отступные, а Бэрри уже ушел в «Астон Виллу».
Он провел в «Барселоне» полгода. «Астон Вилла» заплатила за Бэрри миллион евро, но до кубковой игры с «Ливерпулем» всегда оставляла его в молодежной команде. Заиграть пораньше помешала приостановка прошлого сезона из-за коронавируса. Так Бэрри развлекался в изоляции, когда не мог играть ни за один состав.
Бэрри хорошо знают юноши из сборной России до 17 лет. Он играл против них за сборную Англии U17. В той игре Бэрри вышел на замену и забил гол. По жизни он называет себя фанатом «Астон Виллы» – следил за клубом с детства. «Вест Бромвичу» не понравились его переходы по Испании и Англии. Клуб заработал только фиксированную выплату в 235 тысяч фунтов.
Сам Бэрри говорил, когда возвращался в Англию: «Я любил «Вест Бромвич». Был там с 6 до 15 лет. Всегда буду любить их и никогда не скажу плохого слова. Я приехал в «Астон Виллу», чтобы работать с Марком Харрисоном. Просто хотел сюда вернуться. Всю жизнь поддерживал «Астон Виллу».
Харрисон работал с Бэрри в академии «Вест Бромвича». Сейчас он курирует академию «Виллы».
После игры с «Ливерпулем» парни из «Астон Виллы» сделали историческое фото у маршрутки.