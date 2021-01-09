Пацан из «Астон Виллы» обменялся футболками с Фабиньо. Потом догнал – и забрал свою обратно

Бэрри хорошо знают юноши из сборной России до 17 лет. Он играл против них за сборную Англии U17. В той игре Бэрри вышел на замену и забил гол. По жизни он называет себя фанатом «Астон Виллы» – следил за клубом с детства. «Вест Бромвичу» не понравились его переходы по Испании и Англии. Клуб заработал только фиксированную выплату в 235 тысяч фунтов.

Сам Бэрри говорил, когда возвращался в Англию: «Я любил «Вест Бромвич». Был там с 6 до 15 лет. Всегда буду любить их и никогда не скажу плохого слова. Я приехал в «Астон Виллу», чтобы работать с Марком Харрисоном. Просто хотел сюда вернуться. Всю жизнь поддерживал «Астон Виллу».

Харрисон работал с Бэрри в академии «Вест Бромвича». Сейчас он курирует академию «Виллы».

После игры с «Ливерпулем» парни из «Астон Виллы» сделали историческое фото у маршрутки.