Луи Бэрри
Кубок Англии
Футбол
Фабиньо
Астон Вилла
Поделиться:
Комментарии:
0
#Луи Бэрри #Футбол #Астон Вилла #Кубок Англии #Фабиньо

Пацан из «Астон Виллы» обменялся футболками с Фабиньо. Потом догнал – и забрал свою обратно

5 часов назад
Александр Плеханов

Официальный сайт «Астон Виллы»

«Ливерпуль» разгромил «Астон Виллу» (4:1) в Кубке Англии. Единственный гол в составе «Астон Виллы» забил 17-летний Луи Бэрри. После матча он поговорил с Фабиньо, дальше они поменялись футболками. Потом к Бэрри подошел один из сотрудников клуба. Через пару секунд Бэрри уже догнал Фабиньо, чтобы забрать футболку обратно.

Бэрри рассказывал в интервью: «Я почти отдал ее. Потом вспомнил, что это моя дебютная футболка. Спасибо Фабиньо – получил ее обратно. Благодарю его, что отдал мне свою. Теперь у меня есть две футболки». Еще Бэрри сказал, что его семья смотрела матч по телевизору.  Гол за «Астон Виллу» в таком матче – лучший момент в жизни. 

Его мяч получился таким:

Бэрри попал в состав «Астон Виллы», потому что вся основа сидит на карантине из-за коронавируса. Он родился в Бирмингеме, играл за «Вест Бромвич» до 15 лет, но уехал в «Барселону». В академию позвали три человека, которые потом уволились из клуба. «Барса» еще не перечислила «Вест Бромвичу» отступные, а Бэрри уже ушел в «Астон Виллу».

Он провел в «Барселоне» полгода. «Астон Вилла» заплатила за Бэрри миллион евро, но до кубковой игры с «Ливерпулем» всегда оставляла его в молодежной команде. Заиграть пораньше помешала приостановка прошлого сезона из-за коронавируса. Так Бэрри развлекался в изоляции, когда не мог играть ни за один состав.

Бэрри хорошо знают юноши из сборной России до 17 лет. Он играл против них за сборную Англии U17. В той игре Бэрри вышел на замену и забил гол. По жизни он называет себя фанатом «Астон Виллы» – следил за клубом с детства. «Вест Бромвичу» не понравились его переходы по Испании и Англии. Клуб заработал только фиксированную выплату в 235 тысяч фунтов.

Сам Бэрри говорил, когда возвращался в Англию: «Я любил «Вест Бромвич». Был там с 6 до 15 лет. Всегда буду любить их и никогда не скажу плохого слова. Я приехал в «Астон Виллу», чтобы работать с Марком Харрисоном. Просто хотел сюда вернуться. Всю жизнь поддерживал «Астон Виллу».

Харрисон работал с Бэрри в академии «Вест Бромвича». Сейчас он курирует академию «Виллы». 

После игры с «Ливерпулем» парни из «Астон Виллы» сделали историческое фото у маршрутки.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Другие материалы о молодых игроках
Молодежки «Уфы» и «Химок» на двоих забили 13 голов. ТРИ-НА-ДЦАТЬ. Это новый рекорд
Два года назад молодежка не попала на Евро из-за странностей тренера. Сейчас – вышла раньше всех
В «Байере» вышел самый юный игрок в истории. Говорят, его трансфер нарушил соглашение о молодежи
Сын Хаджи – уже суперзвезда внутри страны. Стал капитаном в 16 лет, забил с углового, поднял молодежку
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Луи Бэрри
#Футбол
#Астон Вилла
#Кубок Англии
#Фабиньо