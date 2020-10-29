Молодежки «Уфы» и «Химок» на двоих забили 13 голов. ТРИ-НА-ДЦАТЬ. Это новый рекорд

Это рекордный результат для матчей молодежных команд за 12 лет проведения турнира. Ранее в одной встречи молодежки забивали максимум по 10 голов – так было сразу в трех матчах. «Краснодар» – «Динамо» (6:4, ноябрь-2012), «Локомотив» – «Терек» (9:1, октябрь-2014) и «Спартак» – «Анжи» (9:1, март-2017).

После этой встречи группа Б, где играют обе команды, выглядит так: