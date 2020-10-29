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Молодежки «Уфы» и «Химок» на двоих забили 13 голов. ТРИ-НА-ДЦАТЬ. Это новый рекорд
2 часа назад
Молодежки «Уфы» и «Химок» не считаются лидерами в своей группе в молодежном чемпионате. У «Уфы» после семи туров было восемь очков, она шла на седьмом месте. У «Химок» – шесть, и хуже них в таблице группы Б была только Академия им. Коноплева.
В очном матче обе команды устроили ад:
- Забили на двоих 13 голов.
- «Уфа» победила – 7:6.
- Главным героем встречи стал полузащитник «Химок» Максим Костяев – он забил шесть голов.
- У «Уфы» самыми результативными стали полузащитник Константин Ковальчук и Гамид Агаларов – они оформили по дублю.
Это рекордный результат для матчей молодежных команд за 12 лет проведения турнира. Ранее в одной встречи молодежки забивали максимум по 10 голов – так было сразу в трех матчах. «Краснодар» – «Динамо» (6:4, ноябрь-2012), «Локомотив» – «Терек» (9:1, октябрь-2014) и «Спартак» – «Анжи» (9:1, март-2017).
После этой встречи группа Б, где играют обе команды, выглядит так:
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