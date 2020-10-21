Банка колы попала в голову игроку, и «Интер» проиграл 1:7 «Боруссии». Было жарко: драка, суд, банка в музее, а виновный – тайна
Первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов сезона-1971/72. «Интер» приехал в Менхенгладбах к «Боруссии», которая первой в Бундеслиге взяла два чемпионства подряд.
К середине первого тайма «Боруссия» ведет 2:1, но тут с криками на газон падает форвард «Интера» Роберто Бонинсенья. Врачи уносят его на носилках, тренер делает замену. Игроки «Интера» закипели: они точно видели, как в голову Бонинсеньи прилетела полная банка колы. Лидер «Интера» Сандро Маццола вроде бы даже нашел ее и показал судье матча Джефу Дорпмансу – но тот не впечатлился.
Позднее в интервью Дорпманс отшучивался (он был агентом по продаже пива и газировки) и говорил: «Да я в полете бы заметил эту банку, вижу их каждый день». Но потом объяснил, почему не остановил матч и семь минут под холодным дождем ругался с футболистами:
«На стадионе было около семи тысяч итальянцев. Они могли спровоцировать серьезные беспорядки, поэтому полиция попросила не останавливать игру. Я по-прежнему думаю, что Бонинсенья – отличный актер. Банка не была полной, боковой судья видел, как из нее лилась кола. Она пролетела максимум 20-30 метров, так что удар не мог быть таким уж сильным».
Матч не транслировался в прямом эфире, поэтому до сих пор неизвестно, как долго летела банка и была ли она смятой. Делегат матча Мэтт Басби (тренер «Манчестер Юнайтед», который выжил в мюнхенской авиакатастрофе) тоже видел только последствия и даже не внес это событие в протокол, объяснив все фразой «Итальянцы любят устраивать театр».
Бонинсенья просит верить: ему было очень больно:
«Я был в замешательстве несколько минут от внезапной боли: голова жутко раскалывалась. Немцы настаивали, что я просто хотел, чтобы им присудили техническое поражение, но я действительно был в гневе от этого поступка болельщика. Меня просто выбили из игры этой банкой. Пореза потом не нашлось, но поверьте, что удар был очень сильный».
Главное – неизвестно, кто бросил банку. Сначала полиция подозревала голландского болельщика «Боруссии» – его задержали во время игры, но вину никто не доказал. В моменте под подозрением были даже итальянцы. Расследование вообще получилось странным, ведь главную улику, банку колы (хотя не факт, что конкретно она попала в Бонинсенью), забрал судья Дорпманс. Он подарил ее музею «Витесса», но в 2012-м «Боруссия» попросила отдать банку им. Теперь она хранится в Менхенгладбахе.
Механизмов, что делать в таких случаях, у УЕФА не было. «Интер» нанимает адвоката Джузеппе Приско, который убедил УЕФА отменить результат матча и закончил судебную речь словами:
«Если не хотите наказывать «Боруссию», то хотя бы подумайте о спорте. В тот вечер он был унижен».
Последнюю фразу ему припоминают фанаты «Боруссии». Ведь игра продолжилась (хотя «Интер» ненадолго уходил под трибуну в знак протест), и итальянцы в ней рассыпались – в оставшийся час игры они пропустили еще пять голов. Психовали все: полевые игроки «Интера» грубо фолили, а вратарь попросил замену в перерыве, когда счет уже был 1:5. Закончилось все массовой дракой, в которой судью ударил игрок «Интера» Марио Корсо. Он получил 14 месяцев дисквалификации.
Следующая игра прошла в Милане и формально стала первой. «Интер» разбил «Боруссию» 4:2. В Менхенгладбахе ответный матч УЕФА играть не разрешил. «Боруссия» собрала 80 тысяч болельщиков в Берлине, но «Интер» выстоял – 0:0.
А в немецком и итальянском языках появилось новое слово: Della Lattina / Büchsenwurfspiel. Дословно – «матч банки».