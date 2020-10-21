Банка колы попала в голову игроку, и «Интер» проиграл 1:7 «Боруссии». Было жарко: драка, суд, банка в музее, а виновный – тайна

Первый матч 1/8 финала Кубка чемпионов сезона-1971/72. «Интер» приехал в Менхенгладбах к «Боруссии», которая первой в Бундеслиге взяла два чемпионства подряд.

К середине первого тайма «Боруссия» ведет 2:1, но тут с криками на газон падает форвард «Интера» Роберто Бонинсенья. Врачи уносят его на носилках, тренер делает замену. Игроки «Интера» закипели: они точно видели, как в голову Бонинсеньи прилетела полная банка колы. Лидер «Интера» Сандро Маццола вроде бы даже нашел ее и показал судье матча Джефу Дорпмансу – но тот не впечатлился.