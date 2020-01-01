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Боруссия
Менхенгладбах
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Сайт
www.borussia.de/
Страна
Германия
Стадион
Боруссия-Парк
Тренер
Марко Розе
М. Розе
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Главный вывод тура Бундеслиги – перерыва не было
#Бундеслига
19 мая, 01:01
Следите: Тюрам и Плеа – суперфорварды «Боруссии» М
#Боруссия М
31 мая, 22:27
Талантливый пацан 4 года назад приехал в «Боруссию» М, но дебютировал только сейчас. Все это время он лечился
#Мамаду Дукуре
31 мая, 20:58
После гола Тюрам встал на колено. Это реакция на убийство темнокожего и акции протеста в США
#Маркус Тюрам
31 мая, 19:10
Другая сторона рестарта Бундеслиги – постоянные травмы
#Бундеслига
30 мая, 13:35
Новый сэйв защитника из Бундеслиги в паре метров от пустых ворот 👀
#Нико Эльведи
23 мая, 19:15
Картонки на стадионе «Боруссии» – это протест реальных фанатов
#Боруссия М
23 мая, 18:25
Защитник остался в воротах против трех соперников. И отбил мяч!
#Мартин Хинтереггер
16 мая, 22:25
Как коронавирус влияет на экономику спорта: увольнения, сокращение зарплат, сотни миллионов убытка, налоговые каникулы
#коронавирус
21 марта, 14:20
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