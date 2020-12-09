Самая закрученная группа ЛЧ. Как «Реал», «Интер», «Шахтер» и «Боруссия» смогут выжить

Что нужно каждой из команд:

«Боруссия» М

Победа или ничья гарантируют место в плей-офф при любом результате в другой игре. При поражении от «Реала» команда ждет ничью в параллельном матче. При равенстве очков с «Шахтером» у «Боруссии» все равно преимущество по личным встречам. Их она выиграла с общим счетом 10:0.

«Шахтер»

Победа выводит «Шахтер» в плей-офф. Ничья гарантирует только выход в Лигу Европы, но при ничьей в параллельном матче тоже выводит «Шахтер» в ЛЧ. Тогда у них с «Реалом» будет одинаковое количество очков, а в личных встречах «Шахтер» имеет преимущество. Поражение автоматически выбивает «Шахтер» из списка претендентов на выход в плей-офф.

«Реал»

Победа над «Боруссией» – гарантия выхода в плей-офф. При ничьей обязательно нужно поражение «Шахтера». Тогда «Реал» сравняется по очкам с «Интером», который обыграл два раза на групповом этапе. Поражение оставит «Реал» на третьем месте, но может сместить и на последнее. Как раз в случае, если «Интер» обыграет «Шахтер».

«Интер»

Единственная команда, которой ничего не гарантирует даже победа над «Шахтером». Без нее «Интер» просто остается на последнем месте в группе. С ней – ждет результата параллельного матча. Если там ничья, «Интер» проходит в Лигу Европы. Если побеждает «Боруссия» или «Реал», то «Интер» выходит из группы со второго места.