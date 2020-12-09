Самая закрученная группа ЛЧ. Как «Реал», «Интер», «Шахтер» и «Боруссия» смогут выжить
Группа B выделяется во всей Лиге чемпионов. Она единственная, где перед последним туром шансы на выход в плей-офф сохраняют все команды. Там играют «Боруссия» М, «Шахтер», «Реал» и «Интер».
Матч шестого тура:
Котировки букмекеров:
- Победа «Реала» – 1,72; ничья – 4,10; победа «Боруссии» М – 5,20
- Победа «Интера» – 1,32; ничья – 6,40; победа «Шахтера» – 9,60
Турнирная таблица сейчас такая:
Что нужно каждой из команд:
Победа или ничья гарантируют место в плей-офф при любом результате в другой игре. При поражении от «Реала» команда ждет ничью в параллельном матче. При равенстве очков с «Шахтером» у «Боруссии» все равно преимущество по личным встречам. Их она выиграла с общим счетом 10:0.
Победа выводит «Шахтер» в плей-офф. Ничья гарантирует только выход в Лигу Европы, но при ничьей в параллельном матче тоже выводит «Шахтер» в ЛЧ. Тогда у них с «Реалом» будет одинаковое количество очков, а в личных встречах «Шахтер» имеет преимущество. Поражение автоматически выбивает «Шахтер» из списка претендентов на выход в плей-офф.
Победа над «Боруссией» – гарантия выхода в плей-офф. При ничьей обязательно нужно поражение «Шахтера». Тогда «Реал» сравняется по очкам с «Интером», который обыграл два раза на групповом этапе. Поражение оставит «Реал» на третьем месте, но может сместить и на последнее. Как раз в случае, если «Интер» обыграет «Шахтер».
Единственная команда, которой ничего не гарантирует даже победа над «Шахтером». Без нее «Интер» просто остается на последнем месте в группе. С ней – ждет результата параллельного матча. Если там ничья, «Интер» проходит в Лигу Европы. Если побеждает «Боруссия» или «Реал», то «Интер» выходит из группы со второго места.
Как сейчас играют эти команды:
⚽️ «Боруссия» в четырех играх подряд забивала не менее двух голов. Только в играх с «Интером» (2:3) и «Фрайбургом» (2:2) это не помогло. В Бундеслиге «Боруссия» идет только седьмой. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет уже семь очков.
⚽️ «Шахтер» проигрывает только в Лиге чемпионов. Последнее поражение в матчах других турниров было еще в августовском Суперкубке Украины. Разница мячей в последних трех играх – 8:1. В прошлом туре «Шахтер» обыграл «Реал» с сухим счетом (2:0).
⚽️ «Реал» в плохой форме. Только раз в шести последних матчах команда забила больше одного гола. Было это в матче с «Интером» (2:0) – именно эта победа до сих пор сохраняет для «Реала» шансы на выход из группы. В чемпионате Испании «Реал» минимально обыграл «Севилью» (1:0).
⚽️ «Интер» выступает по примеру «Шахтера», поэтому показывает худшие результаты именно в Лиге чемпионов. После поражения от «Реала» клуб выиграл три матча во всех турнирах с общим счетом 9:3. В Серии А «Интер» идет на втором месте. Пропустил вперед только «Милан», которому проиграл в октябре.