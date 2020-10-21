🔥 Великая заруба «Реала» и «Шахтера»: минус полкоманды из-за ковида, три гола за тайм, почти камбэк

«Реал» проиграл второй матч подряд. Первые проблемы проявились еще в Примере, где «Реал» минимально уступил «Кадису». Основной итог того матча – травма Серхио Рамоса. В итоге на «Шахтер» вышли Милитао и Варан. Такая пара уже играла в прошлом сезоне ЛЧ, когда «Реал» проиграл «Ман Сити». Теперь ситуация повторилась.

Даже со всеми потерями в составе «Реал» оставался фаворитом. «Шахтер» потерял почти всех лидеров. «Нет Кривцова, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алана Патрика, Коваленко, Тайсона, Мораеса, Болбата и других», – так перечислял потери на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру.

Основная причина – коронавирус. Это из-за него сборная Украины отозвала вратаря Пятова и экстренно заявляла на матч с Францией 45-летнего Шовковского. Пятов излечился от коронавируса и даже полетел на игру с «Реалом», но заявка «Шахтера» состояла всего из 15 футболистов первой команды. Еще пятерых добавили из молодежки.