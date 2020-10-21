🔥 Великая заруба «Реала» и «Шахтера»: минус полкоманды из-за ковида, три гола за тайм, почти камбэк
«Реал» и «Шахтер» сыграли исторический матч в Лиге чемпионов. Сюжет закручен максимально:
«Реал» проиграл второй матч подряд. Первые проблемы проявились еще в Примере, где «Реал» минимально уступил «Кадису». Основной итог того матча – травма Серхио Рамоса. В итоге на «Шахтер» вышли Милитао и Варан. Такая пара уже играла в прошлом сезоне ЛЧ, когда «Реал» проиграл «Ман Сити». Теперь ситуация повторилась.
Даже со всеми потерями в составе «Реал» оставался фаворитом. «Шахтер» потерял почти всех лидеров. «Нет Кривцова, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Алана Патрика, Коваленко, Тайсона, Мораеса, Болбата и других», – так перечислял потери на предматчевой пресс-конференции главный тренер «Шахтера» Луиш Каштру.
Основная причина – коронавирус. Это из-за него сборная Украины отозвала вратаря Пятова и экстренно заявляла на матч с Францией 45-летнего Шовковского. Пятов излечился от коронавируса и даже полетел на игру с «Реалом», но заявка «Шахтера» состояла всего из 15 футболистов первой команды. Еще пятерых добавили из молодежки.
Дарио Срна так говорил перед матчем: «У нас нет многих ключевых игроков, зато сегодня мы сможем увидеть наше будущее». Корреспондент УЕФА Богдан Бута дополнял его цитату: «В сегодняшнем стартовом составе «Шахтера» только Додо, Маркоса Антонио и Марлоса можно считать стабильными игроками основного состава».
В воротах у «Шахтера» вышел 19-летний Анатолий Трубин. Он дебютировал за «Шахтер» еще в сезоне-2018/19, но до этого сезона почти не играл даже в УПЛ. Для Трубина матч с «Реалом» стал дебютным в Лиге чемпионов. Вместе с ним дебютировали в турнире защитники Бондарь и Корниенко.
«Шахтер» победил «Реал» с помощью голов от игроков ротации. 20-летний Тете выходит в матчах чемпионата Украины в среднем на 35 минут. 21-летний Соломон играет чуть чаще – по 49 минут. Отсутствие Серхио Рамоса им точно помогло: без него «Реал» проиграл семь из восьми последних матчей в Лиге чемпионов.
Стандартная история без Рамоса – второй гол «Шахтера».
Еще больше фактов о матче «Реала» и «Шахтера»:
⚡️ «Реал» пропустил три гола за первый тайм в Лиге чемпионов впервые за 15 лет.
⚡️ Винисиус Жуниор забил уже через 15 секунд после выхода на замену.
⚡️ В добавленное время «Реал» чуть не отыгрался. ВАР отменил гол Вальверде.
⚡️ До этого «Шахтер» никогда не обыгрывал «Реал». Проигрывал 0:4 и 3:4.