Украина потеряла трех вратарей из-за короны. И заявила 45-летнего Шовковского, который закончил четыре года назад

7 октября сборная Украины сыграет товарищеский матч с Францией. В заявку на игру попал 45-летний Александр Шовковский, который сейчас не имеет профессионального контракта. Мотивация от украинской федерации: в составе сборной остался один здоровый вратарь, поэтому вторым заявлен Шовковский.

Шовковский – бывший вратарь, который работает ассистентом у Шевченко. Он уже отреагировал на ситуацию в инстаграме. Там рассказал, что в 2018 году восстановил разорванные сухожилия на пальцах правой руки. С того времени вообще не брал вратарские перчатки, к возможному возобновлению карьеры никак не готовился.

«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о планах на будущее. И пусть у вас всегда будет температура 36,6», – написал Шовковский. Он уже провел тренировку в сборной: фотографии есть на сайте федерации футбола Украины и в инстаграме самого Шовковского. Пока он рассматривается в составе только на место второго вратаря.