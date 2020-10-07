Украина потеряла трех вратарей из-за короны. И заявила 45-летнего Шовковского, который закончил четыре года назад
7 октября сборная Украины сыграет товарищеский матч с Францией. В заявку на игру попал 45-летний Александр Шовковский, который сейчас не имеет профессионального контракта. Мотивация от украинской федерации: в составе сборной остался один здоровый вратарь, поэтому вторым заявлен Шовковский.
Шовковский – бывший вратарь, который работает ассистентом у Шевченко. Он уже отреагировал на ситуацию в инстаграме. Там рассказал, что в 2018 году восстановил разорванные сухожилия на пальцах правой руки. С того времени вообще не брал вратарские перчатки, к возможному возобновлению карьеры никак не готовился.
«Хочешь рассмешить Бога – расскажи ему о планах на будущее. И пусть у вас всегда будет температура 36,6», – написал Шовковский. Он уже провел тренировку в сборной: фотографии есть на сайте федерации футбола Украины и в инстаграме самого Шовковского. Пока он рассматривается в составе только на место второго вратаря.
Возможность для заявки Шовковского предусмотрена регламентом. Для этого ему достаточно иметь украинский паспорт. Основным вратарем сборной Украины предварительно заявлен Георгий Бущан. Остальные голкиперы не попали в состав из-за коронавируса. Заболели сразу трое:
- Андрей Пятов. Прошел тестирование перед отъездом в сборную Украины. Тест дал положительный результат.
- Юрий Панькив. Попал в сборную вместо Пятова. Прилетел во Францию – там сдал положительный тест.
- Андрей Лунин. Тоже прилетел во Францию и получил положительный результат теста.
Заявлять в сборную кого-то еще было уже поздно, поэтому Бущан остался единственным выбором на матч с Францией. Второй вратарь нужен на случай его травмы или возможного положительного теста. Сборная Украины перед игрой получит результаты еще одного контрольного тестирования.
Чем интересен Александр Шовковский:
⚽️ Всю карьеру провел в киевском «Динамо», где выиграл 35 трофеев. Шовковский 14 раз побеждал в чемпионате Украины и 11 раз выигрывал Кубок Украины.
⚽️ Шовковский участвовал в легендарном матче ЧМ-2006, где Украина прошла Швейцарию в серии пенальти (3:0) и вышла в четвертьфинал. Шовковский отбил все удары.
⚽️ В сентябре 2012 года Шовковский завершил карьеру в сборной Украины. За нее он отыграл 92 матча и пропустил 77 голов.
⚽️ Шовковский полноценно закончил с футболом в 41 год. Перед объявлением сказал: «Я устал. Не хочу быть обузой для «Динамо».
⚽️ На карьеру Шовковского повлияли травмы. Он рассказывал о четырех серьезных травмах плеча. Всего за 23-летнюю карьеру Шовковский потратил на восстановление от травм четыре года.