Георгий Бущан

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Футбол
Украина пропустила семь голов от Франции. Шовковский так и не вышел
#Украина
Все новости
Материалы
Украина потеряла трех вратарей из-за короны. И заявила 45-летнего Шовковского, который закончил четыре года назад
#Александр Шовковский
Все материалы