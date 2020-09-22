Эстонский клуб заменил игрока на 13-й секунде. Заставили коронавирус и регламент

Все об этой замене знали заранее. Дело в том, что по регламенту в стартовом составе должны выйти хотя бы два воспитанника клуба. Но только одному из них нужно отыграть полный матч.

А у «Нымме Калью» почти все воспитанники выбыли из-за коронавируса. Пришлось подключать молодежку, чтобы не нарушить регламент.

«Нымме Калью» проиграл важный матч «Левадии» 1:2. До этой игры они делили третье место и отставали от второго на одно очко.

Тренер «Нымме Калью» Марко Кристал горд и говорит, что в клубе сейчас напряженная атмосфера: