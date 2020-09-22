Эстонский клуб заменил игрока на 13-й секунде. Заставили коронавирус и регламент
«Нымме Калью» провел самую быструю замену в истории эстонского чемпионата. 16-летний Лаури Сууп ушел с поля на 13-й секунде. Вместо него вышел 22-летний украинец Владислав Хомутов.
Все об этой замене знали заранее. Дело в том, что по регламенту в стартовом составе должны выйти хотя бы два воспитанника клуба. Но только одному из них нужно отыграть полный матч.
А у «Нымме Калью» почти все воспитанники выбыли из-за коронавируса. Пришлось подключать молодежку, чтобы не нарушить регламент.
«Нымме Калью» проиграл важный матч «Левадии» 1:2. До этой игры они делили третье место и отставали от второго на одно очко.
Тренер «Нымме Калью» Марко Кристал горд и говорит, что в клубе сейчас напряженная атмосфера:
«Мы страдаем от депрессии и стресса. Каждый тест на коронавирус вводит в состояние стресса, когда мы ждем результата. Кроме того, мужчины семьях, выделено.
Игроки были на поле молодцами. Первый тайм был супер. Я не знаю, откуда они эту энергию взяли. Все ожидали, что результат будет хуже, а нам забьют больше голов»