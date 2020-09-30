Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!
Коронавирус очень сильно влияет на КХЛ. Чуть ли не каждый день появляется информация по новым заболевшим, игры переносятся, Матч звезд отменен. В этой ситуации страдает в том числе и лидер – СКА.
У СКА большинство игроков основного состава сдали положительные тесты на коронавирус, а за последние четыре игры командой руководили четыре разных человека.
Сейчас за СКА дебютируют много молодых игроков. В составе есть даже 17-летние пацаны
В этом сезоне КХЛ СКА первый воспользовался советом лиги, который касается выбора состава на случай массового заражения коронавирусом. Еще 22 сентября «РИА Новости» написали, что у большей части состава обнаружили ковид. Заявкой на матч с «Сибирью», который состоялся на следующий день, СКА только подтвердил все слухи.
В том матче у СКА: а) Самый молодой состав в истории лиги; б) Первые хоккеисты 2003 года рождения в КХЛ (Арсений Коромыслов – 16 лет, Илья Иванцов – 17 лет). Перед матчем в числе дозаявленных игроков был вратарь Михаил Бердин, которого арендовали у «Виннипега» (почитайте наш материал о Бердине).
В таком состоянии клуб проиграл – 1:4.
Следующий матч – с «Ак Барсом». Его боссы СКА пытались перенести. Но сначала отказались руководители «Ак Барса», потом изменили позицию. Дальше против переноса выступила КХЛ.
В этом матче у СКА получалось больше (победили по броскам и минутам в атаке), но по буллитам «Ак Барс» вырвал победу – 2:3.
Роман Ротенберг, который был исполняющим обязанности главного тренера СКА в том матче, сказал:
«У нас большое будущее, мы сегодня играли за наше будущее. Гордимся игрой, показали высокие скорости, это наша система. Мы показали, как мы хотим играть, как видим нашу систему. Мы видим, что у нас есть будущее. Будем дальше работать, чтобы добиваться побед».
30 сентября СКА приехал на выезд к «Сибири», и это была третья игра подряд, в которой клуб выпустил молодежку. К ней тренерский штаб прикрепил еще три дебютанта, которые совсем недавно подписали контракты с клубом.
Еще одна проблема СКА – главные тренеры. Из-за коронавируса они менялись каждый матч
Перечисляем всех:
• Валерий Брагин. Номинальный главный тренер. Пропускал матч с «Торпедо» из-за простуды. Не появился и в следующих матчах. Sport24 писал, что у него подозрения на коронавирус.
• Андрей Козырев (старший тренер). Руководил СКА в матче с «Сибирью», его заместителем был Роман Ротенберг. После этой встречи тоже ушел на карантин.
• Роман Ротенберг (формальный руководитель штаба и вице-президент). Официально стал главным тренером СКА в матче с «Ак Барсом» (правда, исполняющим обязанности). Ротенберг окончил ВШТ в Омске, что позволило ему занимать должность в этом матче.
• Лев Бердичевский. Перед вторым матчем с «Сибирью» Ротенберг почувствовал недомогание, и исполняющим обязанности главного тренера стал Бердичевский. Он работал в МХЛ с курганским «Юниором», «Русскими Витязями», сейчас – главный в СКА-1946. Для Бердичевского матч с «Сибирью» стал дебютным в КХЛ.
А лучшим из всех был, конечно, Ротен.