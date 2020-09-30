Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!

Сейчас за СКА дебютируют много молодых игроков. В составе есть даже 17-летние пацаны

В этом сезоне КХЛ СКА первый воспользовался советом лиги, который касается выбора состава на случай массового заражения коронавирусом. Еще 22 сентября «РИА Новости» написали, что у большей части состава обнаружили ковид. Заявкой на матч с «Сибирью», который состоялся на следующий день, СКА только подтвердил все слухи.

В том матче у СКА: а) Самый молодой состав в истории лиги; б) Первые хоккеисты 2003 года рождения в КХЛ (Арсений Коромыслов – 16 лет, Илья Иванцов – 17 лет). Перед матчем в числе дозаявленных игроков был вратарь Михаил Бердин, которого арендовали у «Виннипега» (почитайте наш материал о Бердине).

В таком состоянии клуб проиграл – 1:4.

Следующий матч – с «Ак Барсом». Его боссы СКА пытались перенести. Но сначала отказались руководители «Ак Барса», потом изменили позицию. Дальше против переноса выступила КХЛ.

В этом матче у СКА получалось больше (победили по броскам и минутам в атаке), но по буллитам «Ак Барс» вырвал победу – 2:3.

Роман Ротенберг, который был исполняющим обязанности главного тренера СКА в том матче, сказал:

«У нас большое будущее, мы сегодня играли за наше будущее. Гордимся игрой, показали высокие скорости, это наша система. Мы показали, как мы хотим играть, как видим нашу систему. Мы видим, что у нас есть будущее. Будем дальше работать, чтобы добиваться побед».