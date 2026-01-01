Роман Ротенберг

Дата рождения
7 апреля 1981 г.
Инфо
Российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер
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Хоккей
СКА забил 5 голов в первом официальном матче под руководством Ротенберга
#Роман Ротенберг
Хоккей
Ротенберг назвал результат России стабильностью – 10 полуфиналов за 11 лет
#МЧМ-2021
Хоккей
СКА впервые выиграл под руководством Ротенберга
#Роман Ротенберг
Хоккей
СКА взял одно очко в матче, где функции тренера исполнял Ротенберг
#СКА (х)
Хоккей
СКА опять вышел на матч КХЛ молодежным составом. Ротенберг – временный главный тренер
#Роман Ротенберг
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Материалы
Цитата недели от Романа Ротенберга: объяснил свое назначение историей про Моуринью – и сделал три ошибки в фактах
#Роман Ротенберг
Шок русского хоккея: Ротенберг - главный тренер СКА. Как так вышло: посмотрел 800 матчей и подменял болевшего Брагина
#Роман Ротенберг
Штаб сборной России по хоккею на Олимпиаду-2022. Генменеджер Ковальчук, советник-президент и бывший тренер с фантомной ролью
#Россия (х)
Кто едет на МЧМ-2021 от России. Состав, где семь игроков СКА и Ротенберг – глава штаба
#Россия U20
Из-за коронавируса СКА играет молодежью и поменял четырех тренеров за неделю. Четырех за неделю!
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#СКА
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СКА выставил рекордно молодой состав – с тренером Ротенбергом, который год назад обучался в ВШТ
#СКА (х)
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