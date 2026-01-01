Роман Ротенберг

Дата рождения
7 апреля 1981 г.
Инфо
Российский предприниматель, менеджер, спортивный функционер
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Хоккей
СКА забил 5 голов в первом официальном матче под руководством Ротенберга
#Роман Ротенберг
Хоккей
Ротенберг назвал результат России стабильностью – 10 полуфиналов за 11 лет
#МЧМ-2021
Хоккей
СКА впервые выиграл под руководством Ротенберга
#Роман Ротенберг
Хоккей
СКА взял одно очко в матче, где функции тренера исполнял Ротенберг
#СКА (х)
Хоккей
СКА опять вышел на матч КХЛ молодежным составом. Ротенберг – временный главный тренер
#Роман Ротенберг