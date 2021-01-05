Ротенберг назвал результат России стабильностью – 10 полуфиналов за 11 лет

Первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг высказался после поражения молодежной сборной России от Канады 0:5 в полуфинале МЧМ-2021:

«За последние 11 лет мы десять раз играли в полуфинале, это высокие показатели. Никто не согласен с этим поражением, но мы постоянно идем в лидерах.

Есть стабильность, но в то же время есть и над чем работать. Золото – это то, к чему всегда стремится сборная России».

За последние 18 турниров Россия выигрывала МЧМ всего однажды – в 2011 году. С тех пор чемпионами МЧМ трижды становились канадцы и финны, дважды американцы. Россия проиграла четыре финала.

Матч за третье место с участием России и Финляндии стартует 6 января в 01:30 по московскому времени.