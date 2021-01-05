Победитель Кубка Стэнли вспомнил тренировку с 14-летним Леви. Тот отбил сотню бросков от игроков НХЛ
Канада U20 разгромила Россию U20 (5:0). В этом матче Девон Леви закрепился в статусе лучшего вратаря МЧМ-2021. Леви имеет на турнире три сухих матча, а еще в трех играх он пропускал по одной шайбе. Перед турниром он едва попал в заявку сборной Канады: получил признание только на тренировке. Мы рассказывали историю жизни Леви в отдельном материале:
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Сразу после игры с Россией Леви получил кучу поздравлений в соцсетях. Обращение к нему оставил и Алекс Киллорн, который выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампы». Киллорн вспомнил момент с одной из тренировок, которая была несколько лет назад. Тогда он бросал по воротам 14-летнего Девона Леви – и не мог ему забить.
Киллорн написал в твиттере: «Помню, когда бросал 14-летнему Леви. Ребенок принимал сотню бросков и выходов от игроков НХЛ, хотя перед этим катался с собственной командой. У него был отличный настрой и желание соревноваться. Неудивительно, что сейчас у него все так хорошо. Я тогда даже не смог ему забить».
TSN тоже фиксирует историю: сейчас у Леви столько же матчей на ноль, сколько он пропустил голов.
Журналист Марк Мастерс пишет, что перед играми Леви несколько часов вообще готовится по индивидуальной программе. Боуэн Байрэм рассказывал: «Мы не так часто встречаем его перед игрой. Не знаю, куда он уходит, но не вижу его до выхода на лед. Дилан Козенс в этот момент с улыбкой говорил, что с такой игрой Леви может творить любые вещи.
Леви стал только вторым голкипером на МЧМ, который сыграл на турнире три сухих матча. Первым в 2006 году был Джастин Погге. Еще Леви прямо сейчас близок к рекорду по победам на МЧМ для канадских вратарей. Сразу четыре вратаря имеют по шесть побед на турнире. Если Канада выиграет финал с Леви в воротах, он станет абсолютным рекордсменом.
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