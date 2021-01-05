Победитель Кубка Стэнли вспомнил тренировку с 14-летним Леви. Тот отбил сотню бросков от игроков НХЛ

Канада U20 разгромила Россию U20 (5:0). В этом матче Девон Леви закрепился в статусе лучшего вратаря МЧМ-2021. Леви имеет на турнире три сухих матча, а еще в трех играх он пропускал по одной шайбе. Перед турниром он едва попал в заявку сборной Канады: получил признание только на тренировке. Мы рассказывали историю жизни Леви в отдельном материале:

Вратарь Канады – герой МЧМ. Считался слабым и низким, попал в состав в последний момент

Сразу после игры с Россией Леви получил кучу поздравлений в соцсетях. Обращение к нему оставил и Алекс Киллорн, который выиграл Кубок Стэнли в составе «Тампы». Киллорн вспомнил момент с одной из тренировок, которая была несколько лет назад. Тогда он бросал по воротам 14-летнего Девона Леви – и не мог ему забить.

Киллорн написал в твиттере: «Помню, когда бросал 14-летнему Леви. Ребенок принимал сотню бросков и выходов от игроков НХЛ, хотя перед этим катался с собственной командой. У него был отличный настрой и желание соревноваться. Неудивительно, что сейчас у него все так хорошо. Я тогда даже не смог ему забить».