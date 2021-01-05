Канада – единственная команда без поражений на МЧМ-2021. Разница шайб – 41:4

Канада U20 разгромила Россию U20 со счетом 5:0 в полуфинале МЧМ-2021. Теперь Канада сыграет в финале турнира.

Несколько фактов об этой сборной:

🇨🇦 Забросила 41 шайбу за шесть матчей.

🇨🇦 Пропустила четыре раза. Все голы – в меньшинстве.

🇨🇦 Вратарь Девон Леви сыграл три сухих матча. Два из них были в плей-офф.

🇨🇦 Форвард Дилан Козенс имеет на турнире 16 очков.

Финал МЧМ-2021 состоится 6 января в 05:30 по московскому времени. Сборная России сыграет в матче за третье место. Он начнется 6 января в 01:30.

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