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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Канада U20 #Хоккей

Россия впервые не забила в двух матчах на МЧМ. Такого не было даже во времена СССР

17 часов назад

Вратарь Канады Девон Леви отбил 28 бросков в игре с Россией.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия U20 проиграла Канаде U20 (0:5) в полуфинале МЧМ-2021. Это второй матч на турнире, где сборная не забросила ни одной шайбы. В прошлый раз такое было в игре с Чехией (0:2).

Журналист Павел Лысенков написал в телеграм-канале, что это антирекорд за всю историю МЧМ. Даже сборная СССР никогда не проводила двух матчей без голов за один турнир.

МЧМ-2021 – первый турнир России под руководством Игоря Ларионова. При нем молодежная сборная уже дважды проиграла Канаде. Первое поражение было в товарищеском матче (0:1).

Канада победила Россию в 15-й раз за всю историю встреч на МЧМ. У России только 12 побед, еще в одном матче была ничья.

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Вратарь Канады Леви сыграл третий сухой матч на МЧМ-2021. За весь турнир он пропустил три шайбы

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