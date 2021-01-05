Девон Леви
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#Девон Леви #Россия U20 #МЧМ-2021 #Канада U20 #Хоккей

Вратарь Канады Леви сыграл третий сухой матч на МЧМ-2021. За весь турнир он пропустил три шайбы

18 часов назад

Официальный сайт CCHL

Канада U20 и Россия U20 (5:0) встретились в полуфинале МЧМ-2021. Канадский вратарь Девон Леви отбил 28 бросков и в третий раз на турнире сыграл на ноль. Еще в трех играх он пропускал по одной шайбе.

Канада теперь имеет разницу шайб 41:4. Четвертый гол пропустил запасной вратарь, который вышел на замену в игре с Германией (16:2).

Девону Леви 19 лет. До этого сезона он играл в лиге CCHL. В сезоне-2019/20 Леви был признан лучшим вратарем чемпионата. Его команда выиграла 34 матча.

Россия – единственный полуфиналист МЧМ-2021, у которого нет сухих матчей

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