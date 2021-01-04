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Россия – единственный полуфиналист МЧМ-2021, у которого нет сухих матчей
вчера, 19:40
Сборная России U20 сыграет с Канадой U20 в полуфинале МЧМ-2021. В другом полуфинале встретятся США и Финляндия.
Сборная России пропустила за весь турнир 10 голов. Она не сыграла ни одного сухого матча. Даже Австрия забила в ворота России свою единственную шайбу на турнире.
Показатели других полуфиналистов:
🇨🇦 Канада: 4 шайбы и 2 сухих матча.
🇺🇸 США: 7 шайб и 3 сухих матча
🇫🇮 Финляндия: 10 шайб и 1 сухой матч.
Сборная США установила рекорд МЧМ по продолжительности сухой серии. Команда не пропускала 218 минут и 53 секунды. Перед этим американцы пропустили пять голов в игре с Россией.
Где смотреть матч Канада – Россия
Четыре игрока Канады входят в топ-10 бомбардиров МЧМ-2021. Из России – 0
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