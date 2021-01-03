Где смотреть матч Канада – Россия

Канада U20 и Россия U20 сыграют в полуфинале МЧМ-2021. Игра состоится 5 января в 02:00 по московскому времени. Первый канал проведет прямую трансляцию матча.

Канада имеет лучшие показатели на турнире по разнице шайб – 36:4. В четвертьфинале МЧМ-2021 она разгромила Чехию (3:0).

Сборная России вышла из группы со второго места, а в 1/4 финала победила Германию (2:1). Вратарь Ярослав Аскаров пока пропускает в каждой игре на турнире.

На МЧМ-2020 Канада и Россия играли в финале. Тогда канадцы победили со счетом 4:3.

Игру США – Финляндия 5 января в 05:30 покажет «Матч ТВ».