Лучше узнаем Пономарева – неожиданного лидера России. Он привез на МЧМ чемодан с книгами
Сборная России U20 обыграла США U20 (5:3) в первом матче на МЧМ-2021. Василий Пономарев – лучший игрок матча в составе сборной России. Он забросил первую шайбу команды на турнире, а потом добавил к ней еще одну. В перерыве Пономарев рассказывал, что его стартовый гол – перенос на площадку момента с тренировки.
Первый канал показал сюжет, где говорилось о подготовке сборной России к старту МЧМ. Там было мини-интервью Пономарева, где тот рассказал о книгах: «Всегда их с собой вожу. Так у меня еще мой чемодан не прилетел – там еще 10-11 килограммов книг. Вот легкая: Аркадия и Бориса Стругацких хочу прочитать – «Пикник на обочине».
Пономарев и раньше много говорил о книгах. Вот выдержка о саморазвитии из его интервью «Чемпионату»: «В этом году прочитал весь сборник книг Георгия Данелии. Первой была «Безбилетный пассажир», потом «Тостуемый пьет до дна», «Кот ушел, а улыбка осталась», «Кошмар на цыпочках». Помимо этого, много чего еще прочел».
Перед драфтом все рассказывали о Пономареве через его хоккейные достижения. Журналист Павел Лысенков раскрыл немного другой образ Пономарева для официального сайта НХЛ. Пономарев идеально знает английский язык, слушает композиторов и постоянно читает. Для того материала он сказал: «Снова изучаю Ремарка, у меня с собой книга «Черный обелиск».
Пономарев рассказывал, что любит и спортивную литературу. В подростковом возрасте было тяжело совмещать учебу и спорт, но на книги он всегда находил время. Например, прочитал историю появлению бренда Nike: заинтересовался им, когда купил первую пару кроссовок. Спортивным кумиром Пономарев называет Джордана.
Майкл Джордан − дерьмовый президент
В хоккее у него тоже многое получается. Начинал карьеру в «Орбите», потом перешел в юношескую команду «Крыльев Советов». И неожиданно уехал из России, когда засветился в юношеской сборной на Кубке Глинки/Гретцки. В финале россияне обыграли Канаду, а Пономарев забросил одну из ключевых шайб.
Сейчас 18-летний Пономарев играет за «Шоуиниган» в юниорской лиге Квебека. Главное, что он уже официально выбран на драфте НХЛ. Во втором раунде Пономарева забрала «Каролина», где выступает русский хоккеист Андрей Свечников. Пономарев подписал с «Каролиной» контракт на три сезона. В первый год его зарплата составит 700 тысяч долларов, дальше – 750.
Так Василий Пономарев играет в хоккей: