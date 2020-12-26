Лучше узнаем Пономарева – неожиданного лидера России. Он привез на МЧМ чемодан с книгами

Первый канал показал сюжет, где говорилось о подготовке сборной России к старту МЧМ. Там было мини-интервью Пономарева, где тот рассказал о книгах: «Всегда их с собой вожу. Так у меня еще мой чемодан не прилетел – там еще 10-11 килограммов книг. Вот легкая: Аркадия и Бориса Стругацких хочу прочитать – «Пикник на обочине».

Пономарев и раньше много говорил о книгах. Вот выдержка о саморазвитии из его интервью «Чемпионату»: «В этом году прочитал весь сборник книг Георгия Данелии. Первой была «Безбилетный пассажир», потом «Тостуемый пьет до дна», «Кот ушел, а улыбка осталась», «Кошмар на цыпочках». Помимо этого, много чего еще прочел».

Перед драфтом все рассказывали о Пономареве через его хоккейные достижения. Журналист Павел Лысенков раскрыл немного другой образ Пономарева для официального сайта НХЛ. Пономарев идеально знает английский язык, слушает композиторов и постоянно читает. Для того материала он сказал: «Снова изучаю Ремарка, у меня с собой книга «Черный обелиск».