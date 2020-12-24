Капитан сборной Канады пропустит МЧМ-2021. В игре с Россией он повредил руку
24 декабря молодежная сборная Канады обыграла Россию (1:0) в товарищеском матче. Игроки сборной Канады после матча были расстроены травмой Кирби Дака. Капитан сборной повредил руку во время одного из столкновений. Главный тренер Канады Андре Туриньи тогда сказал, что он пройдет дополнительное медицинское обследование и сделает рентген.
Авторитетный инсайдер TSN Боб Маккензи (1,6 миллиона подписчиков в твиттере) первым рассказал об итогах обследования руки Кирби Дака. Он написал, что сборная Канады теряет своего капитана на МЧМ-2021. Возможно, Дак пропустит какое-то время и в сезоне НХЛ, где все стартует 13 января. Там он играет за «Чикаго».
Кирби Дак – один из главных хоккеистов в составе сборной Канады. В сезоне-2019/20 он набрал 23 очка за 64 матча в регулярке НХЛ. В конце сезона Дак выходил за «Чикаго» в звене с Кейном. Уже в плей-офф Дак установил важное достижение: стал первым игроком «Чикаго» с 1989 года, который забил в Кубке Стэнли до своего 20-летия.
В Канаде сравнивают ситуацию с Даком и поведение «Рейнджерс». Алексис Лафренье по возрасту мог отыграть МЧМ-2021, но клуб не отпустил его в сборную. Журналист Стефан Леру пишет, что вместо Дака в составе Канады сыграет Филип Томазино. Он выбил 100 очков в прошлом сезоне OHL. К МЧМ-2021 Томазино готовился в роли запасного.
Кого теряет сборная Канады:
Сам Дак очень хотел отыграть турнир. 20 декабря он писал в твиттере: «Какая честь и привилегия для меня и моих товарищей по команде представлять Канаду в этот беспрецедентный сезон. Не могу дождаться, чтобы сыграть на МЧМ-2021. Осталась неделя». В статусе капитана сборной Канады Дак на МЧМ так и не сыграл. Теперь эту роль возьмет на себя кто-то из ассистентов.