Капитан сборной Канады пропустит МЧМ-2021. В игре с Россией он повредил руку

Авторитетный инсайдер TSN Боб Маккензи (1,6 миллиона подписчиков в твиттере) первым рассказал об итогах обследования руки Кирби Дака. Он написал, что сборная Канады теряет своего капитана на МЧМ-2021. Возможно, Дак пропустит какое-то время и в сезоне НХЛ, где все стартует 13 января. Там он играет за «Чикаго».

Кирби Дак – один из главных хоккеистов в составе сборной Канады. В сезоне-2019/20 он набрал 23 очка за 64 матча в регулярке НХЛ. В конце сезона Дак выходил за «Чикаго» в звене с Кейном. Уже в плей-офф Дак установил важное достижение: стал первым игроком «Чикаго» с 1989 года, который забил в Кубке Стэнли до своего 20-летия.

В Канаде сравнивают ситуацию с Даком и поведение «Рейнджерс». Алексис Лафренье по возрасту мог отыграть МЧМ-2021, но клуб не отпустил его в сборную. Журналист Стефан Леру пишет, что вместо Дака в составе Канады сыграет Филип Томазино. Он выбил 100 очков в прошлом сезоне OHL. К МЧМ-2021 Томазино готовился в роли запасного.

Кого теряет сборная Канады: