Кирби Дак

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Капитан сборной Канады возвращается в расположение «Чикаго». Клуб подтвердил, что он пропустит МЧМ-2021
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Капитан сборной Канады пропустит МЧМ-2021. В игре с Россией он повредил руку
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