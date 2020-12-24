Капитан сборной Канады возвращается в расположение «Чикаго». Клуб подтвердил, что он пропустит МЧМ-2021

Кирби Даку 19 лет. В сезоне-2019/20 Дак провел за «Чикаго» 64 матча в регулярном сезоне НХЛ. Он забросил восемь шайб и сделал 15 ассистов.

МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря по 6 января в Эдмонтоне. Сборная Канады начнет турнир матчем против Германии.