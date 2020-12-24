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Капитан сборной Канады возвращается в расположение «Чикаго». Клуб подтвердил, что он пропустит МЧМ-2021
вчера, 22:37
Капитан сборной Канады U20 Кирби Дак не сыграет на МЧМ-2021. Он получил травму правого запястья в товарищеской игре против России U20 (1:0).
Эту информацию официально подтвердил старший вице-президент национальных сборных Канады Скотт Салмонд.
«Чикаго» пишет, что Дак вернется в расположение клуба и пройдет дополнительное обследование. Он может пропустить старт сезона в НХЛ.
Кирби Даку 19 лет. В сезоне-2019/20 Дак провел за «Чикаго» 64 матча в регулярном сезоне НХЛ. Он забросил восемь шайб и сделал 15 ассистов.
МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря по 6 января в Эдмонтоне. Сборная Канады начнет турнир матчем против Германии.
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