Кирби Дак
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#Кирби Дак #МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #Чикаго (х) #Канада U20

Капитан сборной Канады возвращается в расположение «Чикаго». Клуб подтвердил, что он пропустит МЧМ-2021

вчера, 22:37

Кирби Дак – третий номер драфта НХЛ. Он уже провел один сезон в составе «Чикаго».

www.imago-images.de/Global Look Press

Капитан сборной Канады U20 Кирби Дак не сыграет на МЧМ-2021. Он получил травму правого запястья в товарищеской игре против России U20 (1:0).

Эту информацию официально подтвердил старший вице-президент национальных сборных Канады Скотт Салмонд.

«Чикаго» пишет, что Дак вернется в расположение клуба и пройдет дополнительное обследование. Он может пропустить старт сезона в НХЛ.

Кирби Даку 19 лет. В сезоне-2019/20 Дак провел за «Чикаго» 64 матча в регулярном сезоне НХЛ. Он забросил восемь шайб и сделал 15 ассистов.

МЧМ-2021 пройдет с 25 декабря по 6 января в Эдмонтоне. Сборная Канады начнет турнир матчем против Германии.

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