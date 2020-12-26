Помутнение вратаря США в игре с Россией. Отдал пас на гол сопернику – и заменился после четырех шайб

Спенсер Найт – один из самых раскрученных вратарей МЧМ-2021. По уровню пиара он соперничает только с Ярославом Аскаровым. Они с Аскаровым уже пересекались на прошлом турнире. Тогда сборная США обыграла Россию со счетом 3:1. Найт был в воротах всю игру, Аскаров вышел на замену за 16 минут до конца.

Найт уже официально принадлежит клубу НХЛ. На драфте-2019 он под 18-м номером ушел во «Флориду». Там он пока совсем не проходит в основу из-за Сергея Бобровского – одного из главных вратарей НХЛ с большим контрактом. Зато Найт постоянно получает положительные отзывы о своей игре в NCAA. Там пропускает в среднем меньше двух шайб за игру.

Бывший генеральный менеджер «Флориды» Дейл Таллон так описывал Найта для материала The Athletic: «Очень редко можно встретить вратаря с таким складом ума. У него есть способности, хоккейное чутье. Он такой спокойный и подвижный – за Найтом очень интересно смотреть. Нам все в нем нравится. Рад, что мы смогли его взять».