Помутнение вратаря США в игре с Россией. Отдал пас на гол сопернику – и заменился после четырех шайб
Сборная России U20 забросила четыре шайбы в ворота США U20 уже к середине второго периода. До этого турнира россияне проигрывали США сразу на пяти турнирах подряд. В игре на МЧМ-2021 неудачно выступил вратарь Спенсер Найт. Перед своей заменой он пропустил четыре гола (счет был 1:4). В моменте с четвертой шайбой Найт сам помог пасом Илье Сафонову.
Реакция твиттера сборной России:
Спенсер Найт – один из самых раскрученных вратарей МЧМ-2021. По уровню пиара он соперничает только с Ярославом Аскаровым. Они с Аскаровым уже пересекались на прошлом турнире. Тогда сборная США обыграла Россию со счетом 3:1. Найт был в воротах всю игру, Аскаров вышел на замену за 16 минут до конца.
Найт уже официально принадлежит клубу НХЛ. На драфте-2019 он под 18-м номером ушел во «Флориду». Там он пока совсем не проходит в основу из-за Сергея Бобровского – одного из главных вратарей НХЛ с большим контрактом. Зато Найт постоянно получает положительные отзывы о своей игре в NCAA. Там пропускает в среднем меньше двух шайб за игру.
Бывший генеральный менеджер «Флориды» Дейл Таллон так описывал Найта для материала The Athletic: «Очень редко можно встретить вратаря с таким складом ума. У него есть способности, хоккейное чутье. Он такой спокойный и подвижный – за Найтом очень интересно смотреть. Нам все в нем нравится. Рад, что мы смогли его взять».
Главное игровое достоинство Найта – его габариты. Игра Найта тщательно разбиралась перед его выходом на драфт. Тогда же подчеркивались и недостатки: «Иногда он переоценивает определенные варианты бросков. Смотрит только на одного игрока, а затем вынужденно использует свои мощные боковые движения, когда вместо этого делается пас».
В игре с Россией у Найта ничего не получилось. Но в первой игровой день на МЧМ-2021 уже случился выдающийся момент вратарской игры. Словакия обыграла Швейцарию в стартовом матче турнира. Голкипер Симон Латкочи поймал так: