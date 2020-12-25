Аскаров – главный молодой вратарь России. В 18 лет заиграл в КХЛ и стал рекордсменом драфта

Ярослав Аскаров выходил на МЧМ-2020 в роли лучшего русского вратаря-юниора. Его провал на том турнире начался с первой игры. Тогда Россия проиграла Чехии (3:4): Аскаров пропустил четыре шайбы за два периода. Потом был новый провал в полуфинале против Швеции, но Россия все-таки выиграла матч в овертайме. Финальную игру Аскаров уже смотрел со скамейки.

Успех молодежки – это одновременно и провал вратаря Аскарова

Тогда молодежку еще тренировал Валерий Брагин. Он прямо не обвинял Аскарова в пропущенных шайбах, но после полуфинала все равно комментировал его игру: «Не скажу, что Аскаров плохо сыграл. Надо еще посмотреть, что там за помехи были, но должен выручать вратарь в таких матчах». Аскаров собственную игру уже проанализировал.