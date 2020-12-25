Аскаров – главный молодой вратарь России. В 18 лет заиграл в КХЛ и стал рекордсменом драфта
Ярослав Аскаров выходил на МЧМ-2020 в роли лучшего русского вратаря-юниора. Его провал на том турнире начался с первой игры. Тогда Россия проиграла Чехии (3:4): Аскаров пропустил четыре шайбы за два периода. Потом был новый провал в полуфинале против Швеции, но Россия все-таки выиграла матч в овертайме. Финальную игру Аскаров уже смотрел со скамейки.
Успех молодежки – это одновременно и провал вратаря Аскарова
Тогда молодежку еще тренировал Валерий Брагин. Он прямо не обвинял Аскарова в пропущенных шайбах, но после полуфинала все равно комментировал его игру: «Не скажу, что Аскаров плохо сыграл. Надо еще посмотреть, что там за помехи были, но должен выручать вратарь в таких матчах». Аскаров собственную игру уже проанализировал.
В декабре 2020-го Ярослав Аскаров поехал на МЧМ-2021. Новый тренер молодежки Игорь Ларионов так вспоминал его игру на прошлом турнире: «На МЧМ-2020 он был под очень сильным давлением, из-за чего немного потерялся. Мы надеемся, что этот турнир станет его». Сейчас Ларионов говорит, что Аскаров сыграет на МЧМ-2021 6-7 матчей.
На МЧМ-2020 Аскаров приехал в 17 лет. Сейчас ему 18 – и в этом возрасте Аскаров уже играет за СКА в КХЛ. В сезоне-2020/21 он провел семь матчей: выиграл четыре, пропустил шесть шайб. В игре со «Спартаком» Аскаров отбил 33 броска и впервые отстоял на ноль. Все ошибки он теперь исправляет за собой сам, а еще научился финтить.
В СКА доверяют Аскарову не просто так. Теперь с командой работает Валерий Брагин. Выбор вратарей по сезону впечатляет: Хелльберг, Бердин, Самонов, Аскаров. Брагин говорил, что Аскаров уже сейчас заслуживает место в воротах СКА. Единственный момент – стабильность. Именно в ней ему надо прибавить.
Аскаров полтора месяца назад уже показал уровень и за сборную Ларионова. Он был основным вратарем на Кубке Карьяла. Напоминаем: туда поехала молодежка, которая играла против взрослых. За три игры с Финляндией, Швецией и Чехией Аскаров пропустил всего три шайбы. Чехи ему вообще не забили. Сборная России выиграла турнир.
Уровень Аскарова заценили и клубы НХЛ. «Нэшвилл» выбрал его под 11-м номером в первом раунде драфта. Еще никогда вратарь из России не уходил под таким высоким пиком. До этого сезона рекордсменом был Андрей Василевский, которого «Тампа» взяла под 19-м номером. Прямо сейчас Василевский – победитель Кубка Стэнли в статусе одного из лучших вратарей лиги.
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Аскаров выделяется на драфте и без разделения вратарей по странам. С 2005 года только Кэри Прайс уходил в «Монреаль» под пятым номером. Сейчас это самый высокооплачиваемый вратарь во всей НХЛ. Канады очень надеялись, что Аскаров попадет в «Оттаву». Якобы его выбор даже мог оказать какое-то влияние на политические отношения России и Канады.
theScore.com выпускал разборный материал с объяснением, почему Аскаров может стать лучшим вратарем НХЛ со времен Прайса. Эксперт TSN Крэйг Баттон там говорил так: «Назовите его не по годам развитым или продвинутым – любым словом. Он одарен. Он так одарен, что его можно сравнить с канадцами, которым дают исключительный статус в юниорских лигах».
Для развития важно, что в сборной с Аскаровым работает Николай Хабибулин. Он сам построил успешную вратарскую карьеру, а теперь высоко котирует Аскарова. Хабибулин в своем комментарии сравнивал его именно с Василевским. Особенно по быстрому развитию и манере действий: «Если он спас один раз, может и второй. Если может дважды, то спасет много раз».
В последнее время Аскаров улучшил свою психологию и отношение к ошибкам. Так он воспринимает голы в матчах с участием его команды: «Во время игры не нужно терять голову, пропустил ты гол или нет. Твоей команде забили? Не надо об этом думать. Твоя команда забила сама? Такое же отношение: не надо беспокоиться или сильно праздновать».
Журналист Скотт Уиллер оценивает перспективы Аскарова в НХЛ выше, чем у бывшего кипера ЦСКА Ильи Сорокина. Сам Аскаров никуда уезжать не торопится – ближайшие пару лет он проведет в составе СКА. В Америке параллельно обсуждают старт карьеры Аскарова (встал в ворота в шесть лет) и его бывшего питомца. Раньше Аскаров ухаживал за ежиком.