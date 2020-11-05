Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ
Что надо знать о составе сборной на Евротур?
В Европе стартует хоккейный Евротур. Первый этап проходит в Финляндии. Сборная России стартует в турнире как раз матчем с финнами.
Сейчас с Евротуром связана необычная история: Россия приехала на турнир полностью молодежным составом. В роли тренера на турнир едет Игорь Ларионов. Сейчас он представлен в роли исполняющего обязанности главного тренера основной сборной, хотя главным тренером по-прежнему остается Валерий Брагин. Ларионов – тренер молодежной сборной.
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Полный состав сборной России – тут. Главные фамилии из списка игроков: Аскаров (СКА), Мухамадуллин («Салават Юлаев»), Чайка (ЦСКА), Чинахов («Авангард»), Амиров («Салават Юлаев»), Подколзин (СКА). «Чемпионат» писал об изменениях в официальной заявке: два игрока пропустят этап Евротура из-за травм.
Зачем нужен такой молодой состав?
Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января. Турнир не отменен из-за коронавируса, хотя менее важные молодежные соревнования не состоятся.
Президент ФХР Владислав Третьяк все объясняет именно подготовкой: «Наша команда до 20 лет начала готовиться к нему еще летом, когда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг. Затем был предсезонный турнир в Сочи, а потом подготовительный цикл прервался, так как два турнира четырех наций, а также суперсерия в Канаде были отменены».
Роман Ротенберг будет главой штаба сборной России. Он четко сказал в интервью «Р-Спорту», что не надо называть эту команду молодежной сборной: «Большинство хоккеистов выступают в основе клубов КХЛ и выходят на лидирующие роли. Отправляем на турнир конкурентоспособную команду, которая может играть в современный хоккей».
Другие сборные так не сделали. Финляндия и Швеция вообще не заявили на турнир игроков, которые могут сыграть на МЧМ. Чехия взяла девять хоккеистов из молодежки, заявила 16-летнего парня, но костяк сборной все равно опытный. Важно, что на этом Евротуре будет мало игроков из КХЛ. Шведы и финны подбирали большинство хоккеистов из внутренних чемпионатов.
Почему состав России не понравился соперникам?
Евротур – соревнование сборных перед чемпионатом мира (проходит весной). Обычно там играют легионеры из КХЛ и основные русские хоккеисты. Люди из НХЛ не вызываются, потому что в лиге нет пауз на матчи таких турниров. На Евротуре в теории проверяются потенциальные кандидаты в сборные на взрослый ЧМ, но часто туда едет максимум треть из этого состава.
Россия впервые в истории везет на Евротур такую молодую команду, хотя отдельные таланты привлекались регулярно. Между странами существует постоянная связь и документ, который запрещает привозить на Евротур второстепенных хоккеистов. На него ссылаются соперники сборной России – их удивила молодежная сборная от России на Евротуре.
Шведский сайт aftonbladet.se назвал состав России напоминающим юниорский. Директор Шведской хоккейной ассоциации Олоф Эстблом в ответ на это сказал о неожиданностях: «Это было сюрпризом. Ведем диалог между странами, договорились отправлять лучших игроков. Мы называем Евротур взрослым турниром. Наша сборная до 20 лет позже сыграет с Финляндией в Мальме».
Роман Ротенберг тоже рассказал о существующей договоренности между участниками Евротура в интервью Sport24: «Есть такой документ, который предполагает участие в Евротуре сильнейших игроков. У нас было совещание, обсуждаем детали. Кто определяет, кто лучше? Ларионов и мы со штабом. Считаем, что вызвали лучших».
Кто выделяется в составе этой сборной?
Василий Подколзин – лидер сборной России на финском этапе Евротура. ТАСС писал, что он будет капитаном команды. На взрослом уровне Подколзин уже третий сезон мелькает в составе СКА. В прошлом сезоне он вообще отыграл 30 матчей, в которых набрал восемь очков. Сейчас пока 19 игр и четыре очка. В среднем Подколзин проводит на льду по 12 минут.
Подколзину только 19 лет, но он давно известен за пределами молодежки. Именно Подколзин стал первым игроком, который родился в этом веке и сыграл в КХЛ. Было это еще в ноябре 2018 года. В 18 лет Подколзин стал самым молодым хоккеистом СКА, который забивал в Кубке Гагарина.
Подколзин – настоящий воспитанник системы русского хоккея. Он даже отказался уезжать в Канаду, где высоко котировался на драфте CHL. «Мой выход из зоны комфорта заключается в том, что я в 13 лет уехал из дома в интернат. Потом перебрался из Подольска в Санкт-Петербург. Для меня переезд в большой город – это серьезные перемены», – говорил Подколзин.
В этом сезоне Подколзин остановился в развитии. Об этом говорил эксперт Леонид Вайсфельд, но Игорь Ларионов ответил на все претензии к игроку. Рассказал, что еще в прошлом сезоне проводил с Подколзиным частные беседы и знает к нему подход. Роман Ротенберг был жестче: объяснил, что Подколзин должен стать лидером и больше забивать.
В СКА Подколзина включали даже в молодежную тройку, которая делала такое: