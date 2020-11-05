Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ

Зачем нужен такой молодой состав?

Молодежный чемпионат мира пройдет с 25 декабря по 5 января. Турнир не отменен из-за коронавируса, хотя менее важные молодежные соревнования не состоятся.

Президент ФХР Владислав Третьяк все объясняет именно подготовкой: «Наша команда до 20 лет начала готовиться к нему еще летом, когда ФХР собрала лагерь развития для хоккеистов из североамериканских лиг. Затем был предсезонный турнир в Сочи, а потом подготовительный цикл прервался, так как два турнира четырех наций, а также суперсерия в Канаде были отменены».

Роман Ротенберг будет главой штаба сборной России. Он четко сказал в интервью «Р-Спорту», что не надо называть эту команду молодежной сборной: «Большинство хоккеистов выступают в основе клубов КХЛ и выходят на лидирующие роли. Отправляем на турнир конкурентоспособную команду, которая может играть в современный хоккей».

Другие сборные так не сделали. Финляндия и Швеция вообще не заявили на турнир игроков, которые могут сыграть на МЧМ. Чехия взяла девять хоккеистов из молодежки, заявила 16-летнего парня, но костяк сборной все равно опытный. Важно, что на этом Евротуре будет мало игроков из КХЛ. Шведы и финны подбирали большинство хоккеистов из внутренних чемпионатов.