Кто все эти молодые хоккеисты России, которые забили шесть голов Финляндии

Кто забивал за Россию в этом матче:

Родион Амиров, 19 лет. Играет за «Салават Юлаев» уже второй сезон. Уже забил первые голы в КХЛ и имеет статистику 3+3 за 19 матчей этого сезона. «Торонто» выбрал Амирова под 15-м номером на драфте НХЛ. Так высоко этот клуб еще никогда не выбирал россиян. Его агент Дэн Мильштейн пока не торопит Амирова с отъездом в НХЛ. В «Салавате» его пробовали даже в первом звене.

Марат Хуснутдинов, 18 лет. Только в этом сезоне сыграл два матча в КХЛ за СКА. В одном из них СКА установил рекорд КХЛ по среднему возрасту игроков – 20 лет и 263 дня. Тогда у команды были проблемы с коронавирусом, поэтому шанс получили молодые. Сам Хуснутдинов попал в СКА летом 2019-го. До этого принадлежал «Витязю».

Илья Сафонов, 19 лет. Сафонов уже стал полноценным игроком старта в «Ак Барсе» (14 матчей в сезоне) и имеет приятный показатель по выигранным вбрасываниям – 54,5%. Воспитанник «Белых медведей», но получил известность и заиграл именно в «Ак Барсе». На вызов в сборную отреагировал скромно: «Приятно, что поверили в меня и дают шанс проявить себя».