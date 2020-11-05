Кто все эти молодые хоккеисты России, которые забили шесть голов Финляндии
Россия разгромила Финляндию на первом этапе хоккейного Евротура. Счет матча – 6:2. Напоминаем состав России на Евротур:
Кто забивал за Россию в этом матче:
Родион Амиров, 19 лет. Играет за «Салават Юлаев» уже второй сезон. Уже забил первые голы в КХЛ и имеет статистику 3+3 за 19 матчей этого сезона. «Торонто» выбрал Амирова под 15-м номером на драфте НХЛ. Так высоко этот клуб еще никогда не выбирал россиян. Его агент Дэн Мильштейн пока не торопит Амирова с отъездом в НХЛ. В «Салавате» его пробовали даже в первом звене.
Марат Хуснутдинов, 18 лет. Только в этом сезоне сыграл два матча в КХЛ за СКА. В одном из них СКА установил рекорд КХЛ по среднему возрасту игроков – 20 лет и 263 дня. Тогда у команды были проблемы с коронавирусом, поэтому шанс получили молодые. Сам Хуснутдинов попал в СКА летом 2019-го. До этого принадлежал «Витязю».
Илья Сафонов, 19 лет. Сафонов уже стал полноценным игроком старта в «Ак Барсе» (14 матчей в сезоне) и имеет приятный показатель по выигранным вбрасываниям – 54,5%. Воспитанник «Белых медведей», но получил известность и заиграл именно в «Ак Барсе». На вызов в сборную отреагировал скромно: «Приятно, что поверили в меня и дают шанс проявить себя».
Даниил Чайка, 18 лет. С 2018 года Даниил Чайка играл в составе клуба «Гелф» из Юниорской лиги Онтарио. 1 октября он вернулся в Россию, где подписал контракт с ЦСКА. В КХЛ Чайка еще не играл, но в том же октябре только отметил 18-летие. Чайка пока спокоен: «Я недавно провел первую игру в МХЛ и могу сказать, что трудно все вспоминается. У меня была пауза в семь месяцев без хоккея».
Егор Чинахов, 19 лет. Один из главных игроков этого состава сборной. В 19 лет Чинахов имеет уже 20 матчей в КХЛ в составе «Авангарда». И в них он набрал сразу 13 очков (7+6). Два раза подряд КХЛ признавала Чинахова лучшим новичком месяца. На все авансы Чинахов реагирует спокойно: называет себя молодым игроком, который делает первые шаги в хоккее.
Егор Афанасьев, 19 лет. Имеет контракт с «Нэшвиллом», принадлежит ЦСКА по аренде, но вообще не имеет опыта в КХЛ. И все равно ничего не боится. «Ну мы разобрали по видео, как они будут играть, выйдем просто и покажем наш русский хоккей», – спокойно говорил Афанасьев перед игрой с Финляндией. Раньше Афанасьев рассказывал, что начал играть в хоккей из-за Ковальчука.
Мы подробно рассказывали о составе сборной тут: Россия привезла на Евротур молодежку. Это не нравится соперникам, но так сборная готовится к МЧМ
Если кратко:
- Так сборная России готовится к матчам МЧМ. Турнир пройдет с 25 декабря по 5 января.
- Роман Ротенберг считает, что это не молодежная сборная: «Мы вызвали лучших».
Перед игрой с Финляндией за взрослую сборную играл только Василий Подколзин. Роль тренера исполняет Игорь Ларионов. Официально он возглавляет именно молодежку.