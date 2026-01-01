Егор Чинахов

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Чинахов сделал первый дубль в НХЛ. За один матч он забросил столько же, сколько за 25 предыдущих игр
#Егор Чинахов
Хоккей
Чинахов в девятом матче НХЛ забросил первую шайбу. «Авангард» называл его переезд в США преждевременным и был против
#Егор Чинахов
Хоккей
Чинахов перешел в «Коламбус». «Авангард» назвал переезд в НХЛ преждевременным и обвинил агента в спешке
#Егор Чинахов
Хоккей
Чинахов пропускает игру с Германией на МЧМ. Он травмировался в матче с Австрией
#Егор Чинахов
Хоккей
Чинахов не вышел на матч против Швеции из-за травмы
#Егор Чинахов
Хоккей
«Рейнджерс» выбрал Лафренье под первым номером на драфте НХЛ
#НХЛ
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