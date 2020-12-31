Чинахов не вышел на матч против Швеции из-за травмы

Форвард России U20 Егор Чинахов не вышел на игру против Швеции U20 на МЧМ-2021. Он травмировался еще в матче против Австрии (7:1).

Чинахов сыграл на групповом этапе в трех матчах. В игре против США он забросил пятую шайбу российской команды.

На клубном уровне Чинахов играет за «Авангард». В сезоне КХЛ он провел 27 матчей, забросил восемь шайб и сделал семь ассистов. Ему 19 лет.