Егор Чинахов
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Швеция U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#Егор Чинахов #Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Швеция U20

Чинахов не вышел на матч против Швеции из-за травмы

7 часов назад

Форвард России U20 Егор Чинахов не вышел на игру против Швеции U20 на МЧМ-2021. Он травмировался еще в матче против Австрии (7:1).

Чинахов сыграл на групповом этапе в трех матчах. В игре против США он забросил пятую шайбу российской команды.

На клубном уровне Чинахов играет за «Авангард». В сезоне КХЛ он провел 27 матчей, забросил восемь шайб и сделал семь ассистов. Ему 19 лет.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Амиров – главный бомбардир сборной России на групповом этапе МЧМ-2021
Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции
Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 54 матча
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Егор Чинахов
#Россия U20
#МЧМ-2021
#Хоккей
#Швеция U20