Швеция U20

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Хоккей
Финляндия вышла в полуфинал МЧМ. Победный гол – за 24 секунды до конца
#МЧМ-2021
Хоккей
Все пары плей-офф МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции
#Родион Амиров
Хоккей
Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 54 матча
#Россия U20
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Россия обыграла Швецию на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
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Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
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#МЧМ-2021
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Сборная России потеряла игрока, который взбодрил ее на групповом этапе МЧМ
#Михаил Абрамов
Первый канал странно показал матч Россия – Швеция. В регионах пропала трансляция, на ютубе – комментаторы
#МЧМ-2021
С кем Россия сыграет в плей-офф МЧМ. Все варианты
#Россия U20
Швеция 14 лет не проигрывала в группе МЧМ. Россия испортила великий рекорд
#МЧМ-2021
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