Россия обыграла Швецию на МЧМ-2021

Россия U20 и Швеция U20 сыграли матч на групповом этапе МЧМ-2021. Счет игры – 4:3 (овертайм).

Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов, Марат Хуснутдинов – авторы голов у России в этом матче.

Ранее Швеция дважды победила на МЧМ-2021 с общим счетом 11:1. Россия выиграла на турнире два матча и проиграла Чехии (0:2).

Победа над Швецией временно вывела Россию на первое место в группе на МЧМ-2021. В плей-офф она сыграет против Словакии или Германии.

Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 54 матча