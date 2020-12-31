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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Родион Амиров #Хоккей #Егор Афанасьев #Кирилл Кирсанов #Марат Хуснутдинов #Швеция U20

Россия обыграла Швецию на МЧМ-2021

4 часа назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия U20 и Швеция U20 сыграли матч на групповом этапе МЧМ-2021. Счет игры – 4:3 (овертайм).

Егор Афанасьев, Родион Амиров, Кирилл Кирсанов, Марат Хуснутдинов – авторы голов у России в этом матче.

Ранее Швеция дважды победила на МЧМ-2021 с общим счетом 11:1. Россия выиграла на турнире два матча и проиграла Чехии (0:2).

Победа над Швецией временно вывела Россию на первое место в группе на МЧМ-2021. В плей-офф она сыграет против Словакии или Германии.

Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 54 матча

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