Семь голов от России в матче МЧМ – красивый разгром, который ничего не значит

Победа над Австрией выглядит мощно по счету, но глобально ничего России не гарантирует.

🏒 Австрия – самая слабая команда МЧМ-2021. Сравнить с остальными можно хотя бы по разницы шайб за три игры. Австрийцы проиграли их с общим счетом 1:22. Особенно провальными вышли матчи против США и Швеции. Американцы забили 11 голов за матч, а шведы позволили нанести по своим воротам всего шесть бросков.

🏒 В этой игре у России была ротация состава. Основной вратарь Аскаров отдыхал перед игрой против Швеции. В воротах вышел Артур Ахтямов, который до этого не провел на турнире ни одного матча. Вне заявки остались Даниил Чайка и Владислав Фирстов. Вместо них отыграли Егор Шеховцов и Михаил Абрамов.

🏒 Победа разгромная, но на МЧМ-2021 были и другие подобные матчи. Канада закинула десятку шайб в ворота Швейцарии, а в первом матче на турнире разгромила Германию со счетом 16:2. США громит каждого соперника с сухим счетом как раз после игры с Россией. Американцы забили за две игры 18 шайб. За весь турнир они имеют разницу 21:5.

Россия забивала по-разному: