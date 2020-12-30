Семь голов от России в матче МЧМ – красивый разгром, который ничего не значит
Россия U20 разгромила Австрию U20 на МЧМ-2021 (7:1). Василий Подколзин забил свои первые голы на турнире. Сборная Австрии тоже забила – и это единственный глобальный минус для России по результату. Еще одним событием матча стала травма Егора Чинахова. Он травмировался еще в первом периоде, а потом больше не выходил.
Два капитана выбраны лучшими игроками матча России и Австрии
Победа над Австрией выглядит мощно по счету, но глобально ничего России не гарантирует.
🏒 Австрия – самая слабая команда МЧМ-2021. Сравнить с остальными можно хотя бы по разницы шайб за три игры. Австрийцы проиграли их с общим счетом 1:22. Особенно провальными вышли матчи против США и Швеции. Американцы забили 11 голов за матч, а шведы позволили нанести по своим воротам всего шесть бросков.
🏒 В этой игре у России была ротация состава. Основной вратарь Аскаров отдыхал перед игрой против Швеции. В воротах вышел Артур Ахтямов, который до этого не провел на турнире ни одного матча. Вне заявки остались Даниил Чайка и Владислав Фирстов. Вместо них отыграли Егор Шеховцов и Михаил Абрамов.
🏒 Победа разгромная, но на МЧМ-2021 были и другие подобные матчи. Канада закинула десятку шайб в ворота Швейцарии, а в первом матче на турнире разгромила Германию со счетом 16:2. США громит каждого соперника с сухим счетом как раз после игры с Россией. Американцы забили за две игры 18 шайб. За весь турнир они имеют разницу 21:5.
Россия забивала по-разному:
🏒 Все это – только групповой этап. Его сборная России регулярно проходит уверенно, а вот дальше возникают проблемы. Последняя победа в финале была еще на МЧМ-2011. Тогда россияне отыгрались со счета 0:3 и выиграли финал у Канады (5:3). После этого Россия взяла только четыре серебра и четыре бронзы.
У сборной России остается игра против Швеции. Она нужна для распределения мест в группе. В плей-офф из каждой группы выходят по четыре команды. Кто занимает место выше – получает не такого сильного соперника на стадии четвертьфинала. Игра России и Швеции пройдет 31 декабря в 05:30. Посмотреть можно на Первом канале.