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Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
01 января, 07:55
Завершился групповой этап МЧМ-2021. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждой группы. Они сыграют в четвертьфинале турнира.
Сборная России U20 попала на Германию. Швейцария и Австрия заняли последние места в группах и вылетели из МЧМ-2021.
Группа А
Группа B
Матчи плей-офф состоятся 2 и 3 января 2021 года. Первый канал покажет игру с участием сборной России. Остальные игры можно посмотреть на «Матч ТВ».
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