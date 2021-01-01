Канада и США – победители групп на МЧМ-2021

Завершился групповой этап МЧМ-2021. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждой группы. Они сыграют в четвертьфинале турнира.

Сборная России U20 попала на Германию. Швейцария и Австрия заняли последние места в группах и вылетели из МЧМ-2021.

Все пары плей-офф МЧМ-2021

Группа А

Канада – 12 очков Финляндия – 9 Германия – 5 Словакия – 4 Швейцария – 0

Группа B

США – 9 Россия – 8 Швеция – 7 Чехия – 6 Австрия – 0

Матчи плей-офф состоятся 2 и 3 января 2021 года. Первый канал покажет игру с участием сборной России. Остальные игры можно посмотреть на «Матч ТВ».