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Канада и США – победители групп на МЧМ-2021

01 января, 07:55

Капитан Канады Кирби Дак пропускает турнир из-за травмы. Он получил ее в товарищеской игре против России.

твиттер Hockey Canada

Завершился групповой этап МЧМ-2021. В плей-офф вышли по четыре лучшие команды из каждой группы. Они сыграют в четвертьфинале турнира.

Сборная России U20 попала на Германию. Швейцария и Австрия заняли последние места в группах и вылетели из МЧМ-2021.

Все пары плей-офф МЧМ-2021

Группа А

  1. Канада – 12 очков
  2. Финляндия – 9
  3. Германия – 5
  4. Словакия – 4
  5. Швейцария – 0

Группа B

  1. США – 9
  2. Россия – 8
  3. Швеция – 7
  4. Чехия – 6
  5. Австрия – 0

Матчи плей-офф состоятся 2 и 3 января 2021 года. Первый канал покажет игру с участием сборной России. Остальные игры можно посмотреть на «Матч ТВ».

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