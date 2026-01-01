Швейцария U20

Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
Капитан молодежной сборной Швейцарии Кнак заразился ковидом перед игрой с Россией. Он пропустит МЧМ
#МЧМ-2022
Хоккей
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Игрок сборной Словакии Фейт забил первый гол МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Все новости
Материалы
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
1
#МЧМ-2021
1
Все материалы