Капитан молодежной сборной Швейцарии Кнак заразился ковидом перед игрой с Россией. Он пропустит МЧМ

Сборная Швейцарии выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею без капитана Саймона Кнака. Он сдал два положительных теста на ковид и отправился на десятидневную изоляцию.

Он гарантированно пропустит весь турнир. Швейцария стартует на МЧМ матчем с Россией. Он пройдет 28 декабря в 00:30 по Москве.

После положительного теста Кнака всю команду отправили на карантин. Поэтому Швейцария перед стартом МЧМ провела только два тренировочных дня и ни одной контрольной игры. Россия же перед стартом МЧМ сыграла товарищеский матч с Канадой (4:6).

Кнаку 19 лет, он выступает за «Давос» швейцарской лиге.

Россия уже провела один матч МЧМ, в котором проиграла Швеции 3:6.

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Прогноз на матч Россия – Швейцария на МЧМ-2022, 28 декабря