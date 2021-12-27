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Капитан молодежной сборной Швейцарии Кнак заразился ковидом перед игрой с Россией. Он пропустит МЧМ
2 часа назад
Сборная Швейцарии выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею без капитана Саймона Кнака. Он сдал два положительных теста на ковид и отправился на десятидневную изоляцию.
Он гарантированно пропустит весь турнир. Швейцария стартует на МЧМ матчем с Россией. Он пройдет 28 декабря в 00:30 по Москве.
После положительного теста Кнака всю команду отправили на карантин. Поэтому Швейцария перед стартом МЧМ провела только два тренировочных дня и ни одной контрольной игры. Россия же перед стартом МЧМ сыграла товарищеский матч с Канадой (4:6).
- Кнаку 19 лет, он выступает за «Давос» швейцарской лиге.
- Россия уже провела один матч МЧМ, в котором проиграла Швеции 3:6.
Где смотреть матч Россия – Швейцария: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 28 декабря
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