МЧМ-2022
Россия U20
Швейцария U20
Поделиться:
Комментарии:
0
#МЧМ-2022 #Россия U20 #Швейцария U20

Капитан молодежной сборной Швейцарии Кнак заразился ковидом перед игрой с Россией. Он пропустит МЧМ

2 часа назад

Сборная Швейцарии выступит на молодежном чемпионате мира по хоккею без капитана Саймона Кнака. Он сдал два положительных теста на ковид и отправился на десятидневную изоляцию.

Он гарантированно пропустит весь турнир. Швейцария стартует на МЧМ матчем с Россией. Он пройдет 28 декабря в 00:30 по Москве.

После положительного теста Кнака всю команду отправили на карантин. Поэтому Швейцария перед стартом МЧМ провела только два тренировочных дня и ни одной контрольной игры. Россия же перед стартом МЧМ сыграла товарищеский матч с Канадой (4:6).

  • Кнаку 19 лет, он выступает за «Давос» швейцарской лиге.
  • Россия уже провела один матч МЧМ, в котором проиграла Швеции 3:6.

Где смотреть матч Россия – Швейцария: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 28 декабря

Прогноз на матч Россия – Швейцария на МЧМ-2022, 28 декабря

Источник:
Федерация хоккея Швейцарии
Еще по теме
Вратарь Аскаров играет с заменами не только за Россию. В КХЛ не выходил с октября, провел там два полных матча за сезон
Как относиться к провалу России в стартовом матче МЧМ-2022: вратари – боль, игроки удаляются, но сборная выйдет в плей-офф
Необъяснимые голы Мичкова на МЧМ-2022: первый – без броска, следующий – с отрицательного угла
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#МЧМ-2022
#Россия U20
#Швейцария U20