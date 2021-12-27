Где смотреть матч Россия – Швейцария: во сколько прямая трансляция, МЧМ-2022 28 декабря

МЧМ-2022 проходит в Канаде. В стартовой игре на турнире Россия U20 проиграла Швеции U20 (3:6). Во втором туре пройдет матч Россия – Швейцария.

Первый канал покажет прямую трансляцию игры Россия – Швейцария. Она начнется 28 декабря в 00:25 по московскому времени. Матч можно посмотреть онлайн по этой ссылке.

Дальше Россия сыграет против Словакии и США. Для выхода в плей-офф ей нужно попасть в четверку лучших в группе из пяти команд.

Расписание матчей сборной России на МЧМ-2022

Мичков забивал в четырех разных турнирах сезона-2021/22. Это лучший игрок России в первом матче на МЧМ-2022