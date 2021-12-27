Защитник России спас ворота в матче МЧМ-2022, когда вратарь лежал. Год назад он был в сборной разочарований турнира 🧱

Шакиру Мухамадуллину 19 лет. Это один из двух игроков не из СКА, которые заявлены на этот матч в два первых звена сборной России. На клубном уровне Мухамадуллин сейчас играет за «Салават Юлаев». В этом сезоне он провел в КХЛ 34 матча, забросил три шайбы и сделал четыре ассиста. Мухамадуллин идет по сезону с нулевым показателем полезности.

Ранее Мухамадуллин играл за Россию на МЧМ-2021, где команда заняла четвертое место. Тот турнир он завершил с показателем полезности -2. Тогда Мухамадуллин не набрал очков, а позже попал в сборную разочарований МЧМ-2021. Ее составлял The Athletic по опросу скаутов НХЛ: на МЧМ они следят за выступлениями игроков. В этой же сборной оказались Аскаров и Чайка.

Тогда Мухамадуллин говорил, что включение в сборную разочарований – это именно мнение скаутов НХЛ. Поэтому отказался его обсуждать, но обещал сделать правильные выводы из игры. Перед новым турниром он обсуждал проблему настроя и мотивации (ее нет). Еще Мухамадуллин радовался попаданию в состав на МЧМ-2022, хотя постоянно играет на взрослом уровне.

Главное качество защитника Мухамадуллина – бросок. В КХЛ он делает так: