Шакир Мухамадуллин
Россия U20
Ярослав Аскаров
МЧМ-2022
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#Шакир Мухамадуллин #Россия U20 #Ярослав Аскаров #МЧМ-2022

Защитник России спас ворота в матче МЧМ-2022, когда вратарь лежал. Год назад он был в сборной разочарований турнира 🧱

30 минут назад
Александр Плеханов

Это вратарь России U20 Ярослав Аскаров. Именно ему помог Шакир Мухамадуллин.

твиттер ФХР

Россия U20 открыла МЧМ-2022 матчем против Швеции U20. Основным вратарем сборной на этот матч стал Ярослав Аскаров. До этого Аскаров выходил в основе на товарищескую игру с Канадой. Там сыграл два периода, пропустил пять шайб, ушел на замену. Игра на МЧМ против Швеции началась для него с гола: Аскаров пропустил гол с первого же броска от Оскара Олауссона.

Дальше – давление от Швеции. И вот такой момент у ворот России:

В этом эпизоде Аскаров погасил скорость движения шайбы, но она прокатилась ему за спину. Вратарь падал на спину и ничего не видел – тогда подключился защитник Шакир Мухамадуллин. Иностранные фанаты напоминают: именно этот игрок выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ. Он уже подписал официальный контракт с клубом, но этот сезон проводит в КХЛ.

Реакция твиттера сборной России на спасение ворот от Мухамадуллина:

Шакиру Мухамадуллину 19 лет. Это один из двух игроков не из СКА, которые заявлены на этот матч в два первых звена сборной России. На клубном уровне Мухамадуллин сейчас играет за «Салават Юлаев». В этом сезоне он провел в КХЛ 34 матча, забросил три шайбы и сделал четыре ассиста. Мухамадуллин идет по сезону с нулевым показателем полезности.

Ранее Мухамадуллин играл за Россию на МЧМ-2021, где команда заняла четвертое место. Тот турнир он завершил с показателем полезности -2. Тогда Мухамадуллин не набрал очков, а позже попал в сборную разочарований МЧМ-2021. Ее составлял The Athletic по опросу скаутов НХЛ: на МЧМ они следят за выступлениями игроков. В этой же сборной оказались Аскаров и Чайка.

Тогда Мухамадуллин говорил, что включение в сборную разочарований – это именно мнение скаутов НХЛ. Поэтому отказался его обсуждать, но обещал сделать правильные выводы из игры. Перед новым турниром он обсуждал проблему настроя и мотивации (ее нет). Еще Мухамадуллин радовался попаданию в состав на МЧМ-2022, хотя постоянно играет на взрослом уровне.

Главное качество защитника Мухамадуллина – бросок. В КХЛ он делает так:

За МЧМ-2022 следят многие фанаты клубов НХЛ. Реакция одного из них на действия Мухамадуллина в матче против Швеции: «Это безумие. Мухамадуллин выглядит по-другому. Это все еще не идеал, но он прогрессировал в десять раз». Интересно, что комментатором Первого канала на МЧМ-2022 работает Игорь Ларионов. На МЧМ-2021 он тренировал сборную России.

Ниже – полезные ссылки по турниру МЧМ-2022:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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