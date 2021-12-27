Защитник России спас ворота в матче МЧМ-2022, когда вратарь лежал. Год назад он был в сборной разочарований турнира 🧱
Россия U20 открыла МЧМ-2022 матчем против Швеции U20. Основным вратарем сборной на этот матч стал Ярослав Аскаров. До этого Аскаров выходил в основе на товарищескую игру с Канадой. Там сыграл два периода, пропустил пять шайб, ушел на замену. Игра на МЧМ против Швеции началась для него с гола: Аскаров пропустил гол с первого же броска от Оскара Олауссона.
Дальше – давление от Швеции. И вот такой момент у ворот России:
В этом эпизоде Аскаров погасил скорость движения шайбы, но она прокатилась ему за спину. Вратарь падал на спину и ничего не видел – тогда подключился защитник Шакир Мухамадуллин. Иностранные фанаты напоминают: именно этот игрок выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ. Он уже подписал официальный контракт с клубом, но этот сезон проводит в КХЛ.
Реакция твиттера сборной России на спасение ворот от Мухамадуллина:
Шакиру Мухамадуллину 19 лет. Это один из двух игроков не из СКА, которые заявлены на этот матч в два первых звена сборной России. На клубном уровне Мухамадуллин сейчас играет за «Салават Юлаев». В этом сезоне он провел в КХЛ 34 матча, забросил три шайбы и сделал четыре ассиста. Мухамадуллин идет по сезону с нулевым показателем полезности.
Ранее Мухамадуллин играл за Россию на МЧМ-2021, где команда заняла четвертое место. Тот турнир он завершил с показателем полезности -2. Тогда Мухамадуллин не набрал очков, а позже попал в сборную разочарований МЧМ-2021. Ее составлял The Athletic по опросу скаутов НХЛ: на МЧМ они следят за выступлениями игроков. В этой же сборной оказались Аскаров и Чайка.
Тогда Мухамадуллин говорил, что включение в сборную разочарований – это именно мнение скаутов НХЛ. Поэтому отказался его обсуждать, но обещал сделать правильные выводы из игры. Перед новым турниром он обсуждал проблему настроя и мотивации (ее нет). Еще Мухамадуллин радовался попаданию в состав на МЧМ-2022, хотя постоянно играет на взрослом уровне.
Главное качество защитника Мухамадуллина – бросок. В КХЛ он делает так:
За МЧМ-2022 следят многие фанаты клубов НХЛ. Реакция одного из них на действия Мухамадуллина в матче против Швеции: «Это безумие. Мухамадуллин выглядит по-другому. Это все еще не идеал, но он прогрессировал в десять раз». Интересно, что комментатором Первого канала на МЧМ-2022 работает Игорь Ларионов. На МЧМ-2021 он тренировал сборную России.
Ниже – полезные ссылки по турниру МЧМ-2022: