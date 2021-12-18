МЧМ-2022
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#МЧМ-2022

Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею

через 7 часов

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го (по московскому времени – по 6 января).

Так выглядит календарь турнира. Везде – московское время.

26 декабря, воскресенье

  • 22:00. Финляндия – Германия

27 декабря, понедельник

  • 00:30. Россия – Швеция
  • 03:00. Чехия – Канада
  • 05:30. США – Словакия
  • 22:00. Австрия – Финляндия

28 декабря, вторник

  • 00:30. Россия – Швейцария
  • 03:00. Германия – Чехия
  • 05:30. Швеция – Словакия

29 декабря, среда

  • 00:30. Швейцария – США
  • 03:00. Австрия – Канада
  • 22:00. Финляндия – Чехия

30 декабря

  • 00:30. Словакия – Россия
  • 03:00. Канада – Германия
  • 05:30. Швеция – США

31 декабря, четверг

  • 00:30. Чехия – Австрия
  • 03:00. Словакия – Швейцария
  • 22:00. Германия – Австрия

1 января, пятница

  • 00:30. Швейцария – Швеция
  • 03:00. Канада – Финляндия
  • 05:30. США – Россия

2 января, воскресенье

  • 22:30. Четвертьфинал – 1

3 января, понедельник

  • 01:00. Четвертьфинал – 2
  • 03:30. Четвертьфинал – 3
  • 06:00. Четвертьфинал – 4

4 января, вторник

  • 23:00. Полуфинал – 1

5 января, среда

  • 03:00. Полуфинал – 2

6 января, четверг

  • 00:00. Матч за третье место
  • 04:00. Финал

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Источник:
Гол
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