МЧМ-2022
Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею
через 7 часов
Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го (по московскому времени – по 6 января).
Так выглядит календарь турнира. Везде – московское время.
26 декабря, воскресенье
- 22:00. Финляндия – Германия
27 декабря, понедельник
- 00:30. Россия – Швеция
- 03:00. Чехия – Канада
- 05:30. США – Словакия
- 22:00. Австрия – Финляндия
28 декабря, вторник
- 00:30. Россия – Швейцария
- 03:00. Германия – Чехия
- 05:30. Швеция – Словакия
29 декабря, среда
- 00:30. Швейцария – США
- 03:00. Австрия – Канада
- 22:00. Финляндия – Чехия
30 декабря
- 00:30. Словакия – Россия
- 03:00. Канада – Германия
- 05:30. Швеция – США
31 декабря, четверг
- 00:30. Чехия – Австрия
- 03:00. Словакия – Швейцария
- 22:00. Германия – Австрия
1 января, пятница
- 00:30. Швейцария – Швеция
- 03:00. Канада – Финляндия
- 05:30. США – Россия
2 января, воскресенье
- 22:30. Четвертьфинал – 1
3 января, понедельник
- 01:00. Четвертьфинал – 2
- 03:30. Четвертьфинал – 3
- 06:00. Четвертьфинал – 4
4 января, вторник
- 23:00. Полуфинал – 1
5 января, среда
- 03:00. Полуфинал – 2
6 января, четверг
- 00:00. Матч за третье место
- 04:00. Финал
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