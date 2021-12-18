Полный календарь МЧМ-2022 по хоккею

Молодежный чемпионат мира по хоккею пройдет в Канаде с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022-го (по московскому времени – по 6 января).

Так выглядит календарь турнира. Везде – московское время.

26 декабря, воскресенье

22:00. Финляндия – Германия

27 декабря, понедельник

00:30. Россия – Швеция

03:00. Чехия – Канада

05:30. США – Словакия

22:00. Австрия – Финляндия

28 декабря, вторник

00:30. Россия – Швейцария

03:00. Германия – Чехия

05:30. Швеция – Словакия

29 декабря, среда

00:30. Швейцария – США

03:00. Австрия – Канада

22:00. Финляндия – Чехия

30 декабря

00:30. Словакия – Россия

03:00. Канада – Германия

05:30. Швеция – США

31 декабря, четверг

00:30. Чехия – Австрия

03:00. Словакия – Швейцария

22:00. Германия – Австрия

1 января, пятница

00:30. Швейцария – Швеция

03:00. Канада – Финляндия

05:30. США – Россия

2 января, воскресенье

22:30. Четвертьфинал – 1

3 января, понедельник

01:00. Четвертьфинал – 2

03:30. Четвертьфинал – 3

06:00. Четвертьфинал – 4

4 января, вторник

23:00. Полуфинал – 1

5 января, среда

03:00. Полуфинал – 2

6 января, четверг

00:00. Матч за третье место

04:00. Финал

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