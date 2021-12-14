Матвей Мичков
МЧМ-2022
Россия U18
Поделиться:
Комментарии:
0
#Матвей Мичков #МЧМ-2022 #Россия U18

Мичков и Бедард сыграют на МЧМ-2022. Они фавориты драфта НХЛ-2023

26 минут назад

Alexander Kulebyakin / Global Look Press

Нападающий Коннор Бедард вошел в состав молодежной сборной Канады, форвард Матвей Мичков – в состав сборной России.

Мичков опять забил лакросс-гол и пять шайб в одном матче (в 16 лет!) – все это в молодежном чемпионате, куда СКА отправил его месяц назад

  • Мичкову 16 лет. Он выступает за СКА. В этом сезоне Мичков провел в КХЛ 13 матчей и набрал пять очков (2+3), в МХЛ у него 28 очков (17+11) за 11 игр.
  • 15-летний Бедард играет за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. У него 24 очка в 24 матчах (14+10).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Гол
Еще по теме
Матвей Мичков – самый обсуждаемый юниор России. Не играл в КХЛ, но интересен статистикой и контрактом
Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
Самый молодой дебютант России забил лакросс-гол на Евротуре. И побил еще один рекорд по возрасту
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Матвей Мичков
#МЧМ-2022
#Россия U18