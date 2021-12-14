Матвей Мичков
МЧМ-2022
Россия U18
Мичков и Бедард сыграют на МЧМ-2022. Они фавориты драфта НХЛ-2023
26 минут назад
Нападающий Коннор Бедард вошел в состав молодежной сборной Канады, форвард Матвей Мичков – в состав сборной России.
Мичков опять забил лакросс-гол и пять шайб в одном матче (в 16 лет!) – все это в молодежном чемпионате, куда СКА отправил его месяц назад
- Мичкову 16 лет. Он выступает за СКА. В этом сезоне Мичков провел в КХЛ 13 матчей и набрал пять очков (2+3), в МХЛ у него 28 очков (17+11) за 11 игр.
- 15-летний Бедард играет за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. У него 24 очка в 24 матчах (14+10).
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