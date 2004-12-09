Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Moй гол
Спорт
Культура
Жизнь
Экономика
Материалы
Технологии
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Футбол
Сборные
Клубы
Матчи
Календарь
Результаты
Материалы
Новости
Футболисты
Турниры
Таблица
Лига чемпионов
Славия Мозырь
Феликс Магат
Нолберто Солано
Юрий Жевнов
Динамо Минск
Нафтан
Слуцк
Джейкоб Лекхето
Рауль
Александер Чеферин
Марио Гетце
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Первая лига
Кубок PARI Премьер
Музыка
Материалы
Новости
География
Материалы
MMA
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Космос
Материалы
ЧГК
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Политика
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Легкая атлетика
Материалы
Новости
Биатлон
Материалы
Новости
Водные виды
Материалы
Новости
Киберспорт
Материалы
Новости
Литература
Материалы
Медицина
Материалы
Новости
Волейбол
Материалы
Новости
Теннис
Материалы
Новости
Олимпиада
Материалы
Новости
Виды спорта
Расписание
Медали
Коронавирус
Материалы
Новости
Одежда
Материалы
Новости
Живопись
Материалы
Стендап
Материалы
Новости
Игры
Материалы
Ютуб и тв
Материалы
Еда
Материалы
Формула 1
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Одежда
Живопись
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Стендап
Игры
Ютуб и тв
Еда
Главная
Хоккей
Хоккеист
Матвей Мичков
Поделиться:
Матвей Мичков
Дата рождения
9 декабря 2004 г., Пермь
Факт
Воспитанник пермского «Молота», но уже в 9 лет переехал в школу ярославского «Локомотива»
Поделиться:
Лента
Материалы
Новости
Последние новости
Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти
Хоккей
Россия победила Швейцарию на МЧМ-2022: Мичков опять забил, Аскаров был в запасе
#Россия U20
Хоккей
Мичков забивал в четырех разных турнирах сезона-2021/22. Это лучший игрок России в первом матче на МЧМ-2022
#Матвей Мичков
Хоккей
Россия проиграла Швеции в первой игре на МЧМ-2022. Мичков оформил дубль
#Россия U20
Хоккей
Мичков и Бедард сыграют на МЧМ-2022. Они фавориты драфта НХЛ-2023
#Матвей Мичков
Хоккей
Состав сборной России на МЧМ-2022: 10 игроков представляют СКА, ни одного хоккеиста из зарубежных команд
#Россия U20
Все новости
Материалы
20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности
#МЧМ-2022
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Необъяснимые голы Мичкова на МЧМ-2022: первый – без броска, следующий – с отрицательного угла
#Матвей Мичков
Главная тема МЧМ-2022 по хоккею – лучшие молодые мира Мичков и Бедард. Оба вошли в историю из-за возраста и уже ценятся в НХЛ
#МЧМ-2022
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
#Россия U20
Все материалы