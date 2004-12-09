Матвей Мичков

Дата рождения
9 декабря 2004 г., Пермь
Факт
Воспитанник пермского «Молота», но уже в 9 лет переехал в школу ярославского «Локомотива»
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Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти
Хоккей
Россия победила Швейцарию на МЧМ-2022: Мичков опять забил, Аскаров был в запасе
#Россия U20
Хоккей
Мичков забивал в четырех разных турнирах сезона-2021/22. Это лучший игрок России в первом матче на МЧМ-2022
#Матвей Мичков
Хоккей
Россия проиграла Швеции в первой игре на МЧМ-2022. Мичков оформил дубль
#Россия U20
Хоккей
Мичков и Бедард сыграют на МЧМ-2022. Они фавориты драфта НХЛ-2023
#Матвей Мичков
Хоккей
Состав сборной России на МЧМ-2022: 10 игроков представляют СКА, ни одного хоккеиста из зарубежных команд
#Россия U20
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Материалы
20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности
#МЧМ-2022
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Необъяснимые голы Мичкова на МЧМ-2022: первый – без броска, следующий – с отрицательного угла
#Матвей Мичков
Главная тема МЧМ-2022 по хоккею – лучшие молодые мира Мичков и Бедард. Оба вошли в историю из-за возраста и уже ценятся в НХЛ
#МЧМ-2022
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
#Россия U20
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