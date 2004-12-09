Матвей Мичков

Дата рождения
9 декабря 2004 г., Пермь
Факт
Воспитанник пермского «Молота», но уже в 9 лет переехал в школу ярославского «Локомотива»
Лента
Материалы
Новости
20 событий МЧМ-2022: юниорский рекорд по голам, замена вратарей у России, свадьбы и слезы
#МЧМ-2022
Почему отменен МЧМ-2022: три технических поражения, скандальные тесты Мичкова, нарушение спортивной целостности
#МЧМ-2022
13 историй об игроках России на МЧМ-2022: целует клюшку с обеих сторон, возит чемодан с книгами, потерял зуб из-за простуды
#Россия U20
Необъяснимые голы Мичкова на МЧМ-2022: первый – без броска, следующий – с отрицательного угла
#Матвей Мичков
Главная тема МЧМ-2022 по хоккею – лучшие молодые мира Мичков и Бедард. Оба вошли в историю из-за возраста и уже ценятся в НХЛ
#МЧМ-2022
Состав России на МЧМ-2022: три хоккеиста не играли в КХЛ, среди них – вратарь, который пропустил 52 шайбы за 15 матчей
#Россия U20
Мичков опять забил лакросс-гол и пять шайб в одном матче (в 16 лет!) – все это в молодежном чемпионате, куда СКА отправил его месяц назад
#Матвей Мичков
Самый молодой дебютант России забил лакросс-гол на Евротуре. И побил еще один рекорд по возрасту
#Матвей Мичков
Хоккейная сборная России взяла молодежь на Евротур – даже будет возрастной рекорд. Так надо из-за подготовки к МЧМ
#Россия (х)
Как главный юниор России в 16 лет заиграл в КХЛ. Выходит в первом звене СКА – у тренера, который развивает молодых игроков
#Матвей Мичков
Матвей Мичков – самый обсуждаемый юниор России. Не играл в КХЛ, но интересен статистикой и контрактом
#Матвей Мичков