Матвей Мичков

Дата рождения
9 декабря 2004 г., Пермь
Факт
Воспитанник пермского «Молота», но уже в 9 лет переехал в школу ярославского «Локомотива»
Лента
Материалы
Новости
Хоккей
Канадец Перфетти был самым результативным игроком МЧМ-2022 перед отменой турнира. Мичков забил три гола
#Коул Перфетти
Хоккей
Россия победила Швейцарию на МЧМ-2022: Мичков опять забил, Аскаров был в запасе
#Россия U20
Хоккей
Мичков забивал в четырех разных турнирах сезона-2021/22. Это лучший игрок России в первом матче на МЧМ-2022
#Матвей Мичков
Хоккей
Россия проиграла Швеции в первой игре на МЧМ-2022. Мичков оформил дубль
#Россия U20
Хоккей
Мичков и Бедард сыграют на МЧМ-2022. Они фавориты драфта НХЛ-2023
#Матвей Мичков
Хоккей
Состав сборной России на МЧМ-2022: 10 игроков представляют СКА, ни одного хоккеиста из зарубежных команд
#Россия U20
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Хоккей
Мичков – в расширенном составе сборной России на МЧМ. Всего в список вошли 34 хоккеиста
#Матвей Мичков
Хоккей
Мичков сделал пента-трик в матче МХЛ. Один из голов – лакросс
#Матвей Мичков
Хоккей
Россия проиграла Швеции на этапе Евротура. Разница шайб за два матча – 2:7
#Матвей Мичков
Хоккей
Мичков – самый молодой автор гола в истории хоккейной сборной России
#Матвей Мичков
1
Хоккей
Мичков дебютировал за сборную России в 16 лет. Он обошел рекорд Овечкина и стал самым молодым игроком в истории команды
#Матвей Мичков
Хоккей
Мичков забил первые голы в МХЛ и КХЛ с разницей в 366 дней. Ему 16 лет
#Матвей Мичков
Хоккей
Только два игрока были младше Мичкова на момент первого гола в КХЛ
#Матвей Мичков
Хоккей
16-летний Мичков забросил первые шайбы в КХЛ. Он играет за СКА
#Матвей Мичков
Хоккей
Мичков признан самым ценным хоккеистом юниорского ЧМ. У него 16 очков в семи матчах
#Матвей Мичков