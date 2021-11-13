Матвей Мичков
Евротур-2021
Россия (х)
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#Матвей Мичков #Россия (х) #Евротур-2021

Мичков – самый молодой автор гола в истории хоккейной сборной России

13 ноября, 15:59

В игре России и Финляндии (0:3) Матвей Мичков стал самым молодым дебютантом в истории сборной России по хоккею. Его возраст на тот момент – 16 лет, 11 месяцев и 2 дня.

В матче России и Швеции Мичков забросил шайбу. В 16 лет, 11 месяцев и 4 дня он стал самым молодым автором гола в истории сборной России.

Россия и Швеция играют на этапе Евротура. На клубном уровне Мичков выступает за СКА. Он уже набирал очки и забивал в КХЛ.

Мичков дебютировал за сборную России в 16 лет. Он обошел рекорд Овечкина и стал самым молодым игроком в истории команды

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Источник:
Гол
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vladik12
13 ноября, 16:23

Пожелаем Матвею не останавливаться на пути к суперзвезде!

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#Россия (х)
#Евротур-2021