Матвей Мичков
Евротур-2021
Россия (х)
Мичков – самый молодой автор гола в истории хоккейной сборной России
13 ноября, 15:59
В игре России и Финляндии (0:3) Матвей Мичков стал самым молодым дебютантом в истории сборной России по хоккею. Его возраст на тот момент – 16 лет, 11 месяцев и 2 дня.
В матче России и Швеции Мичков забросил шайбу. В 16 лет, 11 месяцев и 4 дня он стал самым молодым автором гола в истории сборной России.
Россия и Швеция играют на этапе Евротура. На клубном уровне Мичков выступает за СКА. Он уже набирал очки и забивал в КХЛ.
Мичков дебютировал за сборную России в 16 лет. Он обошел рекорд Овечкина и стал самым молодым игроком в истории команды
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Комментарии (1)
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13 ноября, 16:23
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Пожелаем Матвею не останавливаться на пути к суперзвезде!
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