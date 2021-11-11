Матвей Мичков
Россия (х)
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#Матвей Мичков #Россия (х)

Мичков дебютировал за сборную России в 16 лет. Он обошел рекорд Овечкина и стал самым молодым игроком в истории команды

11 ноября, 20:15

Нападающий Матвей Мичков сыграл за сборную России на матче Кубка Карьяла-2021 против Финляндии. Это его первая игра за сборную.

Мичков вышел на лед в возрасте 16 лет 11 месяцев и 2 дней. Он стал самым молодым игроком, который сыграл за сборную России.

Мичков обошел рекорд Александра Овечкина, который дебютировал за сборную России в 17 лет 11 месяцев и 5 дней.

В этом сезоне Мичков провел за СКА в КХЛ 10 матчей и набрал три очка (2+1).

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Источник:
Федерация хоккея России
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