Матвей Мичков – самый обсуждаемый юниор России. Не играл в КХЛ, но интересен статистикой и контрактом
В регулярном сезоне КХЛ не так много по-настоящему важных новостей. Одна бахнула в декабре: СКА подписал новый пятилетний контракт с Матвеем Мичковым. Это соглашение действует сразу до конца сезона-2025/26. Прямо сейчас Мичков играет в системе СКА за команды СКА-1946 и СКА-Варяги. В декабре ему исполнилось 16 лет.
«СЭ» подробно рассказывал о деньгах в контракте Мичкова. Этим данным можно доверять: именно «СЭ» регулярно публикует подборки зарплат и другие материалы о деньгах в КХЛ. Контракт Мичкова построен по принципу увеличения. В первый сезон игры в КХЛ он получит 5 миллионов рублей, в последний – 30 миллионов. Осталось только выйти за основу СКА.
Мичков интересен голами и аномальной статистикой
До этого сезона Мичков играл в системе ярославского «Локомотива». В сезоне-2019/20 он всех удивил на открытом первенстве Москвы. Играя там за «Локомотив-2004», Мичков набрал 109 очков за 26 игр. Так он перекрыл собственное достижение из другого рекордного года: 21 матч и 88 очков. Из-за таких показателей на Мичкова и вышел СКА.
Весной 2020-го Мичков перешел в СКА всего за 400 тысяч рублей. О такой компенсации за его трансфер писал «Р-Спорт». Сам Мичков позже рассказывал, что из-за этого от него отписались многие фанаты «Локомотива». Тогда же добавлял, что переход в СКА – совместное решение самого Мичкова, его отца и агента. Мотивацией стали тренировки и молодой состав.
В финале юношеской Олимпиады-2020 играли Россия и США. Игрокам там было всего по 15 лет, а Матвей Мичков всех разрывал. В финальной игре он оформил дубль и сделал ассист. Сборная России выиграла со счетом 4:0. Мичков еще и стал лучшим бомбардиром всего турнира: за четыре матча он набрал 14 очков (9 голов + 5 ассистов).
В 2023 году Матвей Мичков выйдет на драфт НХЛ. Уже сейчас он считается там одним из главных фаворитов. Посоревнуется с канадским игроком Коннором Бедардом. Тот уже заиграл за молодежку ХВ-71, а на молодежном уровне тоже набирал рекордные очки. Новый контракт со СКА никак не повлияет на перспективы Мичкова на драфте. Просто уедет в НХЛ позже.
Тренер юниорской сборной России Владимир Филатов сравнивал Мичкова с Кучеровым и Гусевым. Сказал, что Мичков даже быстрее. Сам Мичков тоже называл Гусева в числе своих любимых хоккеистов, а по манере катания он ориентируется на Кросби. Мичков уже в этом году мог уехать из России в Северную Америку, но остался из-за предложения от СКА.
В последнее время в хоккее стали популярными лакросс-голы. Игрок подхватывает шайбу за воротами, кладет ее на клюшку, а потом заносит в ворота. В НХЛ такие шайбы забрасывал Андрей Свечников, в КХЛ – Сергей Шумаков. Матвей Мичков однажды забил так два раза за матч. Он относится к таким голам философски: «Не нужно бояться, нужно действовать уверенно».
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Как дела у Мичкова прямо сейчас?
Мичков забросил шайбу уже в дебютной игре в МХЛ. Потом Sport24 писал, что в ноябре он переболел коронавирусом. Из-за этого Мичков не играл почти полтора месяца. Зато дальше вернулся и сразу забил. Так он сохранил статистику в МХЛ, по которой набирает больше очков, чем проводит матчей. Сейчас он имеет 27 очков за 26 игр.
Роман Ротенберг еще в сентябре прорабатывал момент по возможной заявке Мичкова на молодежный чемпионат мира. По регламенту так можно, но в 2020-м на турнир Мичков не поедет. Туда вызваны Чинахов, Амиров, Афанасьев и другие игроки постарше. Большинство из них уже имеют опыт игры в КХЛ. Мичков в это время осваивается в МХЛ.
Тренируется:
И забивает: