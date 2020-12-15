Матвей Мичков – самый обсуждаемый юниор России. Не играл в КХЛ, но интересен статистикой и контрактом

Мичков интересен голами и аномальной статистикой

До этого сезона Мичков играл в системе ярославского «Локомотива». В сезоне-2019/20 он всех удивил на открытом первенстве Москвы. Играя там за «Локомотив-2004», Мичков набрал 109 очков за 26 игр. Так он перекрыл собственное достижение из другого рекордного года: 21 матч и 88 очков. Из-за таких показателей на Мичкова и вышел СКА.

Весной 2020-го Мичков перешел в СКА всего за 400 тысяч рублей. О такой компенсации за его трансфер писал «Р-Спорт». Сам Мичков позже рассказывал, что из-за этого от него отписались многие фанаты «Локомотива». Тогда же добавлял, что переход в СКА – совместное решение самого Мичкова, его отца и агента. Мотивацией стали тренировки и молодой состав.

В финале юношеской Олимпиады-2020 играли Россия и США. Игрокам там было всего по 15 лет, а Матвей Мичков всех разрывал. В финальной игре он оформил дубль и сделал ассист. Сборная России выиграла со счетом 4:0. Мичков еще и стал лучшим бомбардиром всего турнира: за четыре матча он набрал 14 очков (9 голов + 5 ассистов).