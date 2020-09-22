Впервые лучшим в НХЛ стал немец. Бросал хоккей ради футбола, дружит с игроком «Баварии», о нем почти не пишут дома
Немецкий форвард Леон Драйзайтль – MVP сезона в НХЛ. Что нужно знать о его заслугах:
- Он здорово начал – набрал 30 очков в 18 матчах регулярки и стал первым за последние 20 лет игроком «Эдмонтона» с 14+ голами за этот отрезок.
- В марте он первым набрал 100 очков в сезоне.
- В матче с «Нэшвиллом» (8:3) впервые в карьере сделал покер.
- Он долго лидировал в списке бомбардиров и в итоге стал лучшим со 110 очками (43+67).
- Его звездный одноклубник Коннор Макдэвид в победителе не сомневался: «Леон выиграет «Харт трофи». Он был лучшим игроком НХЛ в этом году. Точка».
- Леон и выиграл – набрал 1309 баллов в голосовании и 91 первое место. В «Эдмонтоне» «Харт Трофи» выигрывали только Гретцки, Мессье и Макдэвид. Немцы до Драйзайтля не брали этот приз ни разу.
- Еще один приз – «Тед Линдсей Эворд», как лучшему игроку по мнению хоккеистов.
На этом месте должно быть интервью с благодарностями Драйзайтля. Вот оно: «Очень многие помогли мне достичь этого – семья, друзья, тренерский штаб, одноклубники, самое главное, болельщики». Но Кубок Стэнли манит больше: «Если бы я мог обменять на него две моих награды – сделал бы это немедленно».
Немцы без него чуть не выиграли Олимпиаду, на нескольких турнирах играл отец
Лучшая Олимпиада в истории хоккейной сборной Германии – в 2018 году, когда они дошли до финала и чуть его не выиграли. Драйзайтль не поехал – он рубился за «Эдмонтон», который в итоге не попал в плей-офф. Получилось бы с ним лучше? Справедлив форвард Брокс Мацек: «Если бы НХЛ отпустила своих хоккеистов в Корею, то у Германии, скорее всего, не было бы шансов добиться такого успеха».
Драйзайтль после Олимпиады говорил, что очень гордится быть частью такой команды. Но в том же году он ездил на ЧМ, и Германия не попала в плей-офф. Зато в трех Олимпиадах участвовал его отец Питер Драйзайтль, в активе которого более сотни матчей за сборную. Выше пятого места на них немцы не поднимались.
Но на ОИ-1992 был шанс выйти в полуфинал – Германия сыграла 3:3 с Канадой и проиграла по буллитам. Один из них не забил Питер Драйзайтль. «До сих пор подшучиваю на эту тему», – рассказывал его сын.
Бросал хоккей ради футбола, общается с Дэвисом из «Баварии»
Драйзайтль говорил, что в детстве в хоккее сделал перерыв на год, чтобы сосредоточиться на футболе. В итоге стал знаменитым хоккеистом, но с футболом все равно пересекается, тем более что родом из Кельна, где очень любят свой футбольный клуб.
Хотя к Драйзайтлю больше присматривается «Айнтрахт»:
И еще Подольски дарит подарки:
В футбольной стране вырос хоккейный MVP, а в хоккейной – один из самых перспективных футбольных защитников. Речь о молодом канадце Альфонсо Дэвисе, который играл в футбол в Эдмонтоне, а потом стал звездой в «Баварии».
Драйзайтль и Дэвис познакомились на одном из матчей «Эдмонтона». «Мы общаемся, – рассказывал хоккеист. – Думаю, я примерно понимаю, через что он проходит сейчас – пытаться найти свою игру, свой ритм, свою жизнь в какой-то степени. Он становится очень хорошим игроком, за которым интересно смотреть».
На родине он все равно малоизвестен
Возможно, сейчас все по-другому, но раньше в родном Кельне Драйзайтля запросто могли не узнать на улице. Сам игрок все понимает: «Футбол действительно значит многое в Германии, у других видов спорта нет особых шансов против него».
И все же: «Я могу только пытаться продвигать немецкий хоккей на собственном примере. Но и СМИ должны больше освещать его. К сожалению, это нечасто происходит».
Хотя сам погонять мяч Драйзайтль совсем не против.
Сегодня Драйзайтль стал MVP. Какова реакция на родине?
На Sportbild.de новость о нем – в главных, но после двух материалов о «Баварии» и истории про Месси и Видаля. В статье указано, что Драйзайтль – второй немец, выигравший MVP в главных американских лигах. Первым был Дирк Новицки в НБА 13 лет назад.
На главном сайте Bild нужно прокрутить до середины, чтобы увидеть материал о Драйзайтле.
На Kicker – под всеми новостями про футбол, включая вторую Бундеслигу.
На sportbuzzer.de дела получше, там он – в списке главных материалов.
Deutsche Welle уделил ему место в конце сайта.
Бывший тренер сборной Германии Марко Штурм говорил: «В Германии больше пишут о спортсменах в этой стране. Если уезжаешь, да еще и далеко, ситуация – другая. Хоккей не показывают бесплатно, его нет на ТВ. С Дирком Новицки было то же самое. Иногда гораздо больше внимания к футболисту из второй лиги».
Нечасто появляется публично
Драйзайтль вполне мог бы чаще появляться в газетах благодаря тому, чего добился в спорте, но сам не любит лишнего внимания. Сейчас он строит дом в Испании, куда может ездить отдыхать, отойти от дел, спокойно поиграть в гольф.
Инстаграму Драйзайтля уже семь лет, а записей там – минимум. Никакой роскоши, просто хоккейные фотографии и снимки с девушкой.
«Для меня ничего не меняется. Я все еще тот парень из Кельна, который любит семью и друзей, и это никогда не изменится».