Впервые лучшим в НХЛ стал немец. Бросал хоккей ради футбола, дружит с игроком «Баварии», о нем почти не пишут дома

Немцы без него чуть не выиграли Олимпиаду, на нескольких турнирах играл отец

Лучшая Олимпиада в истории хоккейной сборной Германии – в 2018 году, когда они дошли до финала и чуть его не выиграли. Драйзайтль не поехал – он рубился за «Эдмонтон», который в итоге не попал в плей-офф. Получилось бы с ним лучше? Справедлив форвард Брокс Мацек: «Если бы НХЛ отпустила своих хоккеистов в Корею, то у Германии, скорее всего, не было бы шансов добиться такого успеха».

Драйзайтль после Олимпиады говорил, что очень гордится быть частью такой команды. Но в том же году он ездил на ЧМ, и Германия не попала в плей-офф. Зато в трех Олимпиадах участвовал его отец Питер Драйзайтль, в активе которого более сотни матчей за сборную. Выше пятого места на них немцы не поднимались.

Но на ОИ-1992 был шанс выйти в полуфинал – Германия сыграла 3:3 с Канадой и проиграла по буллитам. Один из них не забил Питер Драйзайтль. «До сих пор подшучиваю на эту тему», – рассказывал его сын.